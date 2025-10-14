A Carreira Pedestre Popular vive a súa posta en escena en Santiago
A Carreira Pedestre de Santiago, que este ano cumpre 46 edicións, é unha das xornadas máis fermosas e queridas polos composteláns. Reúne profesionais, familias e nenos nun mesmo evento que combina deporte, natureza e turismo, converténdose nun reclamo que pon en valor a cidade como destino deportivo exemplar. Cada último domingo de outubro, Santiago vive unha mañá chea de ilusión e tradición no que moitos consideran o circuíto máis bonito do mundo.