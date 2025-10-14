Puesta en escena de la 46º edición de la Carreira Pedestre de Santiago que organiza EL CORREO GALLEGO. La prueba atlética, que se celebrará el domingo 26 de octubre y que está superando las cifras de inscripciones de los últimos años (a día de hoy más de 1.540 atletas ya han solicitado su dorsal) fue presentada este martes en Compostela durante un acto que contó con la participación de José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia; Carmen Pita Urgoiti, Directora de Promoción de Turismo de Galicia; Pilar Lueiro García, concelleira de Deportes de Santiago; Iván Sanmartín Carreira, Presidente da Federación Galega de Atletismo; y Xaime Leiro Darriba, director de El Correo Gallego.

[¡Inscríbete ya! 46ª Carreira Pedestre Popular de Santiago]

El primero en hablar fue Xaime Leiro, quien inició su intervención con agradecimientos a los organismos institucionales y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hacen posible la celebración de la Pedestre, además de nombrar a todas las empresas colaboradoras. Leiro destacó que correr la Pedestre "es un privilegio" y que la meta de la prueba, ubicada en la Praza do Obradoiro, ofrece a los atletas "cuatro tesoros": el Hostal dos Reis Católicos, el Pazo de Raxoi, el Rectorado y la Catedral de Santiago. También señaló que el ritmo de inscripciones para correr en esta edición va muy por encima del registrado en los dos últimos años y que desde que el Grupo Prensa Ibérica se hizo cargo de EL CORREO GALLEGO este diario acuñó la frase "la carrera más bonita del mundo" para referirse a la Pedestre.

La carrera más bonita del mundo vive su puesta en escena en Santiago / Antonio Hernández

Iván Sanmartín, por su parte, puso el foco en el hecho de que en la Pedestre participan atletas de nivel que están actualmente en activo, como Adrián Ben, Xela Martínez o Tariku Novales. El presidente da Federación Galega de Atletismo aseguró también que mucha gente se enganchó al deporte a raíz de participar en esta prueba, que él mismo ha corrido varias veces, según confesó. Al ver el vídeo que se proyectó durante la presentación Sanmartín tuvo "ganas" de vestirse otra vez de corto.

La directora de Promoción de Turismo de al Xunta, Carmen Pita, destacó cómo una prueba deportiva "de calidad" como es la Carreira Pedestre no solo sirve para atraer turistas, sino que además proyecta la imagen de la ciudad a otros muchos puntos y, por ello, el Gobierno gallego quiere apostar por el deporte como "un elemento de promoción turística".

Lete Lasa, secretario Xeral para O Deporte, puso el foco en la primera edición de la Carreira, celebrada en el año 1978, que aunque no logró ni mucho menos un récord de participantes "sí fue la (edición) más importante porque fue la que nos trajo aquí". También destacó la buena salud del deporte gallego y del atletismo en particular. Indicó, asimismo, que en estos momentos Galicia tiene un récord de licencias federativas, con 320.000, lo que supone un 12% de la población gallega. Además, destacó que una de cada tres licencias es femenina.

Cerró la presentación Pilar Lueiro, concelleira de Deportes de Santiago, quien también destacó "el circuito más bonito del mundo" que conforma el recorrido de la Pedestre y habló del carácter popular de una prueba atlética que ayuda a crear "unión y comunidad" entre los vecinos de Compostela.