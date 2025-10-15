Javier Rosende Novo

La carrera más bonita del mundo

La Carrera Pedestre Popular de Santiago, que este año celebra su 46ª edición, es mucho más que una prueba deportiva: es una fiesta que llena las calles de Compostela de vida, emoción y orgullo colectivo. Para muchos vecinos y visitantes, se trata de uno de los días más especiales del año, en el que miles de personas —profesionales, aficionados, familias y niños— comparten el mismo espacio y el mismo entusiasmo por correr y disfrutar de la ciudad. El recorrido, que atraviesa algunos de los lugares más emblemáticos de Santiago, combina a la perfección deporte, naturaleza, patrimonio y turismo, reforzando la imagen de la capital gallega como un destino deportivo y cultural de referencia. Cada último domingo de octubre, Compostela despierta con la energía de un evento único que simboliza unión, tradición y pasión por el deporte, en el que muchos coinciden al llamarlo el circuito más bonito del mundo.