La carrera más bonita del mundo

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
La Carrera Pedestre Popular de Santiago, que este año celebra su 46ª edición, es mucho más que una prueba deportiva: es una fiesta que llena las calles de Compostela de vida, emoción y orgullo colectivo. Para muchos vecinos y visitantes, se trata de uno de los días más especiales del año, en el que miles de personas —profesionales, aficionados, familias y niños— comparten el mismo espacio y el mismo entusiasmo por correr y disfrutar de la ciudad. El recorrido, que atraviesa algunos de los lugares más emblemáticos de Santiago, combina a la perfección deporte, naturaleza, patrimonio y turismo, reforzando la imagen de la capital gallega como un destino deportivo y cultural de referencia. Cada último domingo de octubre, Compostela despierta con la energía de un evento único que simboliza unión, tradición y pasión por el deporte, en el que muchos coinciden al llamarlo el circuito más bonito del mundo.

