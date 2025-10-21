La participación femenina ya casi alcanza a la masculina en escolares

La organización de la Carreira Pedestre de Santiago por parte de EL CORREO GALLEGO va a afinando los últimos detalles para la celebración de esta 46º edición el próximo domingo, 26 de octubre. La prueba atlética una vez cerrado el primer plazo para las inscripciones, ya superó las cifras de los últimos años y ya se acerca a los 3.700 dorsales, por encima de los 3.398 del pasado año, los 3.218 de la 44 edición e incluso los 3.430 de 2022. Con estos datos la carrera compostelana ronda ya la cifra de participantes registrada antes de la pandemia con los 3.736 de 2019.

El plazo para inscribirse finaliza definitivamente a las doce de la noche de este martes. Quedan solo horas para formalizar la solicitud del dorsal. Se podrán realizar tanto vía online en la página web de EL CORREO GALLEGO hasta las 23.59 horas de hoy martes o de forma presencial en horario comercial (10.00 a 22.00 horas), en la planta de Deportes de El Corte Inglés Santiago (planta baja), donde se podrá realizar el pago en efectivo o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Para evitar tiempos prolongados de espera, para anotarse por grupo, se admitirá un máximo de 10 corredores por persona.

En la tarde de ayer eran 3.655 los inscritos. Pero detrás de ese número se esconden datos dignos de mención. Un 70,6% de los atletas son del sexo masculino y un 29,4% son mujeres. O lo que es lo mismo, cerca de uno de cada tres participantes serán de categoría femenina.

De los corredores que este domingo acudirán a la avenida de Xoán XXIII para tomar la salida 2.383 serán de la categoría absoluta y 1.272 son escolares. Los sénior suponen casi el doble que los que corren en las categorías más jóvenes.

La gran diferencia en cuanto a la participación masculina con respecto a la femenina se produce en la categoría absoluta, en la que a falta de un día para el cierre de las inscripciones se registraban 1.905 hombres y 478 mujeres, lo que significa que por cada cuatro competidores masculinos habrá uno femenino.

En nada se parecen esos datos a los que ofrece el mapa escolar, en donde la paridad está muy próxima ya que de los 1.272 corredores 676 serán chicos y 596 chicas, lo que demuestra que el deporte en edades tempranas no sufre diferencias entre sexos.

Todos los corredores por el mero hecho de inscribirse contarán con un seguro de accidentes obligatorio. Por este motivo, no se admitirá ningún corredor que no esté inscrito. Los jueces podrán retirar a los corredores que no lleven el dorsal.

Recorrido de la Pedestre 2025

El recorrido, de doce kilómetros para los mayores, es el habitual de ediciones anteriores. Los atletas partirán de la avenida Xoán XXIII para dirigirse después a San Caetano, Camiño do Francés, Fontiñas, Concheiros, rúa de San Pedro, Porta do Camiño, Virxe da Cerca, Fonte de San Antonio, Praza de Galicia, Rúa Dr.Teixeiro, Praza do Dr. Puente Castro, rúa da Rosa, Santiago de Chile, Praza de Vigo, Rosalíade Castro, avda. da Coruña, avda. das Ciencias, avda. do Dr. Novoa Santos, avda. das Burgas, avda. de Compostela, rúa do Cruceiro do Galo, rúa Galeras, Santa Isabel, Vista Alegre, avda. do Burgo, avda. Castelao (Cuesta de Vite), Praza da Paz, rúa da Pastoriza, rúa Basquiños, Santa Clara, San Roque, Algalia de Arriba, Praza de Cervantes, Preguntoiro, rúa do Castro, Praza da Universidade, Praza de Mazarelos, Cardenal Payá, Orfas, Toural, rúa do Vilar, Praza das Praterías, Fonseca y Praza do Obradoiro, en donde estará situada la meta de la que muchos denominan la carrera más bonita del mundo.

La organización estará pendiente de cada detalle para hacer las cosas más fáciles a todos los participantes y para ello los corredores dispondrán de duchas en el campo de fútbol de Santa Isabel en Galeras (a la altura de la pancarta: Faltan 4 km) y en el pabellón Lorenzo de La Torre a 50 metros de la salida. Habrá servicio de guardarropa en los dos pabellones indicados. Para utilizar este servicio, se deberá presentar el dorsal, tanto para dejar como para recoger las pertenencias, que deberán estar en una bolsa cerrada.

El pastorincense Esteban Iglesia y la pobrense Laura Santos son los vencedores de la pasada edición y habrá que esperar para saber si se van a presentar en la línea de salida para revalidar su victoria en la meta situada ante la catedral compostelana.