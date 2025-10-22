Carlos Adán y Fátima Paz darán el pistoletazo de salida el domingo en la Carreira Pedestre Popular de Santiago

Como cada último domingo de octubre los compostelanos se vestirán de corto este 26 de octubre para disfrutar de la Carreira Pedestre Popular, cuya fiesta empieza ya antes de que tenga lugar la salida con un gran ambiente durante la recogida de dorsales en la mismísima plaza do Obradoiro.

En esta ocasión la prueba atlética de la capital gallega, calificada por muchos como la carrera más bonita del mundo, tandrá dos invitados de excepción que empuñarán la pistola para dar la salida de una competición que ambos pueden presumir de hacer ganado.

El vigués Carlos Adán, vencedor en dos ocasiones –en 1996 y en la edición del 2000, hace ahora 25 años– será el encargado de dar la salida a las diez de la mañana en la prueba de adultos.

Participó en los Juegos de Barcelona, fue hasta 32 veces internacional con la selección española y se proclamó campeón de España de cross en 1994, además de ser tercero en la Copa de Europa Superliga Roma, sexto en la final de 5.000 metros del Campeonato de Europa disputado en Helsinki 1994, y contar con grandes actuaciones en el Europeo de Cross en el que fue cuarto en Alwick 1994, sexto en Malmöe 2000 y séptimo en Thun 2001.

El atleta olívico siempre disfrutó de la carrera de Santiago. Y muchas veces lo hizo acompañado de su gran amigo Alejandro Gómez, ganador dos veces en la plaza do Obradoiro y que nos dejó prematuramente en enero de 2021.

En 1996 logró el triunfo en la metra de la plaza do Obradoiro batiendo el récord de la prueba (32 minutos y 40 segundos). Y esa victoria tenía un nombre propio, el de su primo Tonino que había fallecido un mes antes.

Y en la edición del año 2000, en una carrera en la que la santiaguesa Rosa Gesto fue la encargada de dar el pistoletazo de salida, Carlos Adán haría valer su buen estado de forma para batir a la armada africana que situó al tanzano Simon Awe de segundo y al keniata Wilson Timbili completando el podio. En esta ocasión el grandísimo atleta vigués no tendrá que vestir de corto para disfrutar de la carrera.

Mariano Haro firmando autógrafos en Santiago en 1980. | ECG

En categorÍa escolar el honor de dar el pistoletazo de salida recae en una santiaguesa de corazón. Porque aunque Fátima Paz nació en Calenova pronto se trasladaría a la capital gallega en donde viviñó gran parte de su vida. Puede presumir de algo que nadie podrá igualar, de ser la vencedora de la primera edición de 1978 creada para conmemorar en centenario de EL CORREO GALLEGO. Y lo hizo con solo 14 años y seguida en la meta por su compañera y amiga Esther Pedrosa.

Pero Fátima Paz protagonizó uno de los hechos más destacables de la prueba atlética compostelana al vencer de nuevo nada más y nada menos que 22 años después, en la edición del año 2000, en la que compartiría las mieles del triunfo con Carlos Adán.

Fátima Paz puede presumir de algunos logros importantes a lo largo de su carrera como mediofondista ya que ganó una medalla de plata y otra de bronce en los Campeonatos de España de 1984 y 1987 y recibió la llamada de la selección española en cuatro ocasiones, una de ellas para competir en el santiagués estadio de la Residencia –en el campus sur–en un cuadrangular contra Finlandia, Portugal y Galicia.

Entre otros destacados atletas que dieron el pistoletazo de salida en la Carreira Pedestre Popular de Santiago destacan el gran Mariano Haro en la segunda edición de 1980 que coincidió con el desembarco de atletas portugueses. El palentino, que falleció el 27 de julio de 2024 a los 84 años, fue 62veces internacional y campeón de España de cross en once ocasiones entre 1962 y 1977, de cross por equipos en 1974, 1975, 1976 y 1977; de 10.000 metros lisos nueve veces, de 5.000 metros lisos en cinco ocasiones; de 3.000 metros obstáculos en 1967 y de gran fondo en 1975; además de campeón de Europa de cross por equipos en 1975 y 1976 y subcampeón en 1977.

El asturiano Yago Lamela protagonizaría una de las anécdotas de la carrera en 1999. El subcampeón del mundo de salto de longitud en Maebashi (pista cubierta) y en Sevilla (al aire libre), fallecido el 8 de mayo de 2014 a los 36 años, era el encargado de dar el pistoletazo de salida pero el paseo entre la plaza do Obradoiro y la salida de la avenida de Xoán XXIIII se hizo interminlable ante la avalancha de aficionados que lo paraban por el camino. Llegó a la salida unos minutos tarde, cuando otra persona ya estaba apretando el gatillo.

La compostelana Esther Pedrosa, que ganó la prueba en 1990, también daría la salida en su etapa como concejala de Deportes. Puede presumir de 19 títulos gallegos en categoría absoluta, de ser segunda en los maratones de Donostia (1997 y 1998) y Valencia (1999) ya como atleta veterana se proclamó campeona del mundo de cross, y subcampeona mundial de 1500 metros, de cross, y de 3000 metros en pista cubierta en sus correspondientes categorías de edad .