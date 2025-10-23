Un total de 3.828 atletas, un 13% más que el año pasado, se visten el domingo de corto

Cuando apenas faltan horas para la celebración de la 46 edicion de la Carreira Pedestre Popular de Santiago la organización que corre a cargo de EL CORREO GALLEGO, periódico creador en el año 1978 de la prueba atlética parta conmemorar su centenario, prepara los últimos detalles.

Las inscripciones quedaron cerradas con un total de 3.828 atletas dispuestos a vestirse de corto el próximo domingo, lo que supone casi un 13% más que en la pasada edición y un 20% más que hace dos años. De esa cantidad 2.704 son hombres y 1.124 mujeres, lo que supone que la presencia femenina ronda el 30%.

Las cifras no dejan lugar a dudas. La prueba compostelana atrae sobre todo a los niños y a participantes con más de 30 años y llama la atención la escasa implicación de los jóvenes de 18 a 22 años, sobre todo por parte femenina.

Desglosando las inscripciones por categorías, a partir de las once y media de la mañana tomarán la salida en la avenida de Xoán XXIII un total de 1.318 escolares, de los que 698 son niños y 620 niñas.

Los más pequeños, de la categoría sub12, serán 399 (230 niños y 169 niñas) mientras que participarán 454 sub14 (230 niños y 224 niñas) y 265 sub16 (133 niños y 132 niñas), Como dato curioso hay que significar que la categoría junior, llamada sub18, es la única de todas en la que la participación es inferior a la del año pasado. De los 200 atletas inscritos en esta franja de edad 105 son chicos y 95 son chicas.

Equipo de la empresa Viaqua que tomó parte en la última edición de la Carreira Pedestre. | ECG

En la siguiente categoría que incluye a los jóvenes de 18 a 22 años es en la que se aprecia el desinterés de los adolescentes por este tipo de pruebas. Se trata de la franja de edad con menos inscripciones de todas. Tan solo 155 sub20 y sub23 participarán este domingo en la Carreira Pedestre Popular de Santiago y de ellos solo 48 son mujeres, lo que supone que la presencia masculina es más del triple que la femenina.

En la categoría Sénior A, destinada a personas nacidas en 1995 y 2002 (de 23 a 30 años) hay 383 inscritos de los que 262 son hombres y 121 mujeres. A partir de esta edad los incrementos de participación masculina sobre la femenina van cada vez a más. En la categoría Sénior B, nacidos entre 1985 y 1994 (de 30 a 40 años), participarán 514 atletas, de los que 401 son hombres y 113 mujeres.

Las modalidades que se pueden considerar ya de veteranos son las que aglutinan un mayor interés. En Master A, nacidos entre 1975 y 1984 (de 40 a 50 años), solicitaron su dorsal 757 atletas siendo la categoría más numerosa con 626 hombres y 131 mujeres, mientras que en Master B, nacidos entre 1965 y 1974 (de 50 a 60 años), serán 538 los participantes de los que 462 competirán en la clasificación masculina y 76 en la femenina.

Los más veteranos de la carrera se aglutinan en la categoría Master C, nacidos en 1964 o antes (mayores de 60 años). Serán 163 los atletas de esta franja de edad que se vistan de corto este domingo destacando las 15 valientes más veteranas de la carrera.

Dentro de los participantes destaca el incremento de los que tomarán parte en la carrera con algún equipo de empresa. El incremento con respecto a la pasada edición es de cerca del 100%. Un total de 215 atletas (173 hombres y 42 mujeres) defenderán la camiseta de una empresa, lo que promete una bonita lucha por la victoria final. Fue toda una novedad hace dos ediciones y tras consolidarse el pasado año se decidió mantener esta modalidad. Para participar los equipos deben estar compuestos al menos por diez miembros. El primer equipo clasificado recibirá un premio especial de un vale de 300 euros para una comida. Para puntuar deben llegar a la meta un mínimo de diez participantes y la clasificación se establece por orden de llegada de forma que cada corredor llevará los puntos que indique la posición en la que entró en la línea de meta. El equipo que menos puntos obtenga será el ganador.

La salida para los adultos está prevista para las diez de la mañana en la avenida de Xoán XXIII y la de los escolares en el mismo lugar hora y media después.

La organización estará pendiente de cada detalle para hacer las cosas más fáciles a todos los participantes y para ello los corredores dispondrán de duchas en el campo de fútbol de Santa Isabel en Galeras (a la altura de la pancarta: Faltan 4 km) y en el pabellón Lorenzo de La Torre a 50 metros de la salida. En este último pabellón habrá servicio de guardarropa. Para utilizar este servicio, se deberá presentar el dorsal, tanto para dejar como para recoger las pertenencias, que deberán estar en una bolsa cerrada.