Javier Rosende Novo

Carreira Pedestre: Hyundai y el deporte

Este domingo 26 de octubre se celebra la 46º edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago. Un total de 3.828 atletas se han inscrito, lo que supone casi un 13% más que en la pasada edición y un 20% más que hace dos años. Marcos Puente García, director comercial de Hyupersa Santiago, anima a todos lo amantes del deporte a participar en la carrera, "unos de los eventos deportivos más importantes del panorama gallego" y subraya que Hyundai "es una marca fuertemente ligada al deporte".