La carrera santiaguesa prolonga su idilio con la buena climatología

La Carreira Pedestre Popular de Santiago siempre se celebró en octubre y la mayoría de ediciones tuvieron lugar el último domingo del mes. Pese a que son fechas en las que el mal tiempo puede estar presente, la prueba atlética compostelana tiene una comunión especial con la climatología. Y según las previsiones todo apunta a que este año no será diferente.

MeteoGalicia indica que a las horas en la que los atletas tomarán la salida, a las diez de la mañana, la temperatura será de 13 grados, el viento de 25 kilómetros por hora y el cielo estará nuboso aunque sin precipitaciones. Ideal para la práctica del atletismo.

De las 45 ediciones celebradas hasta la fecha, en 32 de ellas los atletas disfrutaron de influencias anticiclónicas con sol e incluso altas temperaturas impropias de esta época del año. Pero es que en diez de ellas o la lluvia fue muy débil o se vivieron casos increíbles con aguaceros hasta el momento de la partida para aparecer el sol después como saludando el paso de los corredores por las calles compostelanas o también continuas precipitaciones en la ciudad durante tres semanas que misteriosamente desaparecían el día de la carrera.

Este dato llama mucho la atención e impresiona a los valientes más tradicionales, a aquellos que lo vivieron en sus carnes durante décadas, por lo que sale siempre a la luz a medida que se acerca el día grande del deporte en las calles santiaguesas.

Imagen de la 44ª edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago. / Jesús Prieto

A este porcentaje se pueden sumar también aquellas veces en las que predominó el frío o las nubes, que aunque no fueron las mejores ediciones en cuanto al clima se refiere sí respetaron a los deportistas que superaron la prueba sin mojarse. Las pruebas de los años 1982 y 2012 estuvieron marcadas por los bajos registros en los termómetros, con los guantes como principales protagonistas en las equipaciones de los participantes mientras que en otras cinco el cielo estuvo nublado (1983, 1991, 2003, 2011 y 2013) amenazando pero sin llegar a chispear.

Con estos datos se puede certificar que en más del 90% de las ediciones transcurridas la única agua que tuvieron los protagonistas de la carrera fue la que pudieron recoger en los distintos puntos de avituallamiento a lo largo del hermoso recorrido de la competición santiaguesa.

En el escaso diez por ciento restante los chubascos sí afectaron aunque se pueden considerar muy adversas las condiciones vividas en 1988 y 2010, si bien se vivieron lluvias intermitentes en 1990, 1992, 2004 y 2023. Resulta curioso que en una de estas citas, la de 1990, fuera un galés el ganador, el único de esta nacionalidad en la historia de la prueba. Tony Graham, llegado desde el País de Gales aprovechó una situación a la que tan acostumbrado estaba a vivir en su territorio para sorprender a gallegos y portugueses en la línea de meta entrando en solitario en la plaza do Obradoiro.

La suerte con la meteorología que acompaña a la prueba atlética compostelana ya se comenzó a vislumbrar desde su arranque ya que sus cuatro ediciones iniciales el sol calentó a los inscritos, que no paraban de aumentar año a año.

Esta racha se repitió en los 80, con otra serie de cuatro años de sensaciones agradables aunque sin duda, en este aspecto se lleva la palma la serie vivida entre finales del siglo XX y principios del XXI.

Entre 1992 y 2002 el sol no paró de brillar en la fecha de celebración de la carrera popular más importante de la capital gallega, sucediendo el curioso caso de que en la última de estas ediciones, un 27 de octubre, arreció la lluvia hasta poco antes del pistoletazo de salida para dejar paso a las altas presiones durante el resto de la mañana para alivio tanto de los atletas como de los aficionados que salieron a la calle para animarlos.

Una vez superada la pandemia, que interrumpió la celebración de la carrera en 2020 y 2021, las cosas no cambiaron. La primera de las carreras celebradas tras el Covid saludó a un sol radiante. En la siguiente edición la lluvia aparecía y desaparecía a su antojo incomodando a los atletas durante su calentamiento aunque respetando la prueba para regresar una vez que gran parte de los atletas superaron la meta. Y en la edición del pasado año el tiempo parecía más propio de verano que de otoño.

Todo indica que en esta edición la historia se va a repetir y que el cielo tendrá en cuenta que este 26 de octubre se celebra la Carreira Pedestre Popular de Santiago. Los atletas agradecerán una climatología muy favorable para la práctica deportiva y los aficionados se encontrarán sin disculpa para salir a la calle y animar a los esforzados participantes que vuelan con cada aplauso.