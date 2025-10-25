Esteban Iglesia y Laura Santos no podrán defender su triunfo del pasado año

La Carreira Pedestre Popular de Santiago no podrá repetir en su palmarés el nombre de los ganadores del pasado año. Ni Estaben Iglesia ni Laura Santos estarán en la línea de salida. El pastoricense aparcó este año el deporte para preparar la oposición para ingresar en la Policía Nacional, cuyo examen es este domingo mientras que la pobrense arrastra una lesión desde el mes de febrero que le está dando mucho la lata.

En lo que coinciden ambos es en situar a David de la Fuente e Iván Puentes como máximos favoritos y en categoría femenina a Uxía Pérez Bugarín o las hermanas Paniagua siempre y cuando no aparezca algún atleta portugués dispuesto a dar la sorpresa.

Esteban Iglesia reconoce que «me gustaría estar domingo en la línea de salida, pero este año no va poder ser. Estoy opositando a policía nacional y justo este sábado tenemos el examen. Una de las decisiones que tomé para opositar fue dejar al lado el deporte y salí a entrenar dos o días máximo por semana pero con una actitud más jovial que con objetivos deportivos. De hecho, en el último año solo competí en una ocasión y fue en ámbito popular».

Como sucesores suyos en lo más alto del podio Esteban Iglesia señala que «me gustaría que fuera algún atleta gallego de los que habitualmente compiten contra mí, de los cuales muchos de ellos somos amigos. Y creo que sí que veo un pelín por encima, por los resultados últimos recientes, a David de la Fuente y a Iván Puentes. En la última carrera de A Coruña lo hicieron muy bien y creo que son a priori los máximos favoritos a nivel gallego».

En cuanto a la carrera femenina el ganador de la última edición apunta a «Uxía Pérez Bugarín ante la ausencia de Ester Navarrete o Eva Piñel».

Pese a todo Esteban Iglesia tiene presente la prueba compostelana. «Mi objetivo es aprobar y luego volver a entrenar ya con más calma y con más tiempo para volver a tomármelo en serio y a competir y me gustaría volver a levantar los brazos en Santiago. Siempre he dicho que es mi carrera favorita de todas las que corro. El año pasado fue muy especial porque tenía una promesa con mi antiguo entrenador, Mariano Castiñeira, que falleció en el año 2021. Le dije que un día ganaría en Santiago y el año pasado pude hacer realidad esa promesa y me hizo mucha ilusión. Fue como cerrar un círculo porque dos años antes había sido tercero, el año anterior había sido segundo y ganar fue muy especial. Y además ganar con Laura Santos, mi mejor amiga, fue también muy especial. El año anterior ella ya había ganado y me alegré mucho por ella pero me dio un poco de rabia no haber podido hacerlo el mismo año que ella. Pero, casualidades de la vida, al año siguiente pudo ser».

Por su parte la vencedora femenina de 2023 y 2024, la pobrense Laura Santos no podrá ampliar su presencia en el palmarés de la carrera compostelana. «Desgraciadamente estoy aún un poco lesionada. Para mí hubo poca temporada porque llevo lesionada desde febrero. La temporada iba súper bien porque acabé el cross con muy buena posición en el Campeonato de España, todo iba genial. Hice mi primera media maratón con muy buena marca. Pero a partir de ahí solo surgieron problemas hasta el día de hoy que aún no estoy recuperada del todo. Estoy empezando a entrenar pero la tendinitis en el tibial posterior me está dando mucho la lata».

Para la atleta pobrense la carrera «va a ser el duelo entre Iván Puentes y David de la Fuente. Porque ambos, tanto Iván Puentes en Lestrobe como en la Coruña 10 demostró un gran estado de forma y David lleva una temporada estupenda. Y, bueno, Alejandro Fernández siempre está ahí, entonces, batalla va a dar también».

Entre las mujeres, Laura Santos apunta directamente a Uxía Pérez Bugarín, con quien compartió podio el año pasado, a expensas de las portuguesas que puedan aparecer.

Laura Santos confiesa que «ahora vivo en Santiago pero estos días me vine para casa solo para no estar en Santiago y morderme las manos de las ganas que me iba dar. Igual me la veo desde el sofá o ya veré los resultados. Porque lo de estar lesionada y ver dónde podía estar me da mucha rabia».