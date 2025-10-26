La Carreira Pedestre, en directo: la carrera llega a Praza de Galicia con tres escapados

Hoy es el gran día. La Carreira Pedestre Popular de Santiago 2025 ha comenzado a las 10.00 horas en la avenida de Xoán XXIII. Hasta 3.828 atletas recorrerán las calles de Compostela en esta mañana soleada y fría, perfecta para correr. Entre los corredores hay 1.318 escolares que competirán en la que muchos se atreven de calificar como la carrera más bonita del mundo, por el escenario en el que se desarrolla y por la ubicación de la meta en la Praza do Obradoiro.

De la Fuente marca el ritmo al llegar a Rosalía de Castro Máximo respeto entre los candidatos a la victoria. David De la Fuente marca el ritmo, mientras sus contrincantes esperan pacientes su momento. Alcanzamos la Rúa Rosalía de Castro.

Un liderato muy reñido Medhi Elnabaoui se pega al selecto elenco de los favoritos gracias a un gran esfuerzo en Doutor Teixeiro. Cualquiera de los cuatro puede hacerse con el triunfo. Esto está que arde.

Así arrancó la 46ª edición de la Pedestre Así arrancó la 46ª Carreira Pedestre de Santiago / A.H., L.P., C.A., X.A.

Alcanzamos Praza de Galicia con un grupo de tres escapados. Iván Puentes y David De la Fuente rompen el grupo de cabeza y solo Yago Ignacio García es quien de mantener su ritmo. Alcanzamos Praza de Galicia con un grupo de tres escapados. Alcanzamos Praza de Galicia con un grupo de tres escapados. / David Suárez

La Pedestre sube el ritmo al tiempo que encarrila Fontiñas La Pedestre sube el ritmo al tiempo que encarrila Fontiñas. Maneiro y Yago García, también del Atletismo Pino, buscan afinazarse en los primeros puestos.

Maneiro mantiene el liderato El pelotón alcanza la Rúa do Camiño Francés y Maneiro se mantiene como líder. Alejandro Fernández y Roberto Trigo le siguen bien de cerca.

Gran ritmo en los primeros compases de prueba Gran ritmo en los primeros compases de prueba. Daniel Maneiro, del Club Atletismo Pino, encabeza la cabeza de carrera, informa Pablo Martínez.

Comienza la carrera La Carreira Pedestre ha comenzado bajo unas condiciones perfectas para correr. Carlos Adán completa el pistoletazo de salida. Comienza la 46ª edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago. Arranca la 46ª Carreira Pedestre de Santiago / Susana López Carbia

Los corredores parten hacia la zona de salida Tras disfrutar de los prolegómenos en la emblemática praza do Obradoiro, a falta de unos minutos para el pistoletazo de salida, los corredores se desplazan ya hacia Xoán XXIII para ser parte de «la carrera más bonita del mundo». Pablo Martínez