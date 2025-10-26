Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CARREIRA PEDESTRE POPULAR DE SANTIAGO

La Carreira Pedestre, en directo: la carrera llega a Praza de Galicia con tres escapados

Hoy es el gran día. Santiago acoge la Pedestre, la cita más importante del deporte compostelano. Hasta 3.828 atletas participan en la competición que organiza EL CORREO GALLEGO en esta mañana soleada y fría, perfecta para correr

DIRECTO | Carreira Pedestre Popular de Santiago 2025 / El Correo Gallego

Hoy es el gran día. La Carreira Pedestre Popular de Santiago 2025 ha comenzado a las 10.00 horas en la avenida de Xoán XXIII. Hasta 3.828 atletas recorrerán las calles de Compostela en esta mañana soleada y fría, perfecta para correr. Entre los corredores hay 1.318 escolares que competirán en la que muchos se atreven de calificar como la carrera más bonita del mundo, por el escenario en el que se desarrolla y por la ubicación de la meta en la Praza do Obradoiro.

