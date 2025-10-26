Javier Rosende Novo

Carreira Pedestre Popular de Santiago 2025

¡Santiago volvió a latir al ritmo del deporte popular! La 47ª Carreira Pedestre Popular de Santiago, organizada por El Correo Gallego, volvió a llenar las calles de Compostela con más de 4.000 participantes entre adultos y escolares, consolidando su papel como cita deportiva emblemática del calendario gallego. Una prueba que desde 1978 se ha convertido en tradición para miles de compostelanos. La edición de este año batió récords de participación postpandemia, reafirmando el carácter inclusivo y popular de la prueba, que combina deporte, tradición y comunidad. La Pedestre no solo es una carrera: es una expresión viva de la Compostela que se mueve, compite y celebra junta. ¡Nos vemos en la próxima meta!