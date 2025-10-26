Carreira Pedestre de Santiago: consulta la clasificación
David de la Fuente logró imponerse este domingo en la categoría masculina tras un final de infarto. En la categoría femenina, Uxía Pérez Bugarín impuso su dominio desde el inicio y se hizo con la victoria
La 46ª Carreira Pedestre de Santiago ya tiene ganadores. David de la Fuente logró imponerse este domingo en la categoría masculina tras un final de infarto en el que logró superar a Iván Puentes, prácticamente sobre la línea de meta tras un excelso sprint en la entrada a la praza do Obradoiro.
En la categoría femenina, Uxía Pérez Bugarín impuso su dominio desde el inicio y se hizo con la victoria. Consulta aquí cómo has quedado en la clasificación:
La 46ª edición de «la carrera más importante de Galicia», tal y como la definió Pérez Bugarín, en su llegada a meta ha sido un verdadero espectáculo que llenó de color las rúas de Compostela para asistir a un espectáculo deportivo que ha estado, sobradamente, a la altura.
Carlos Adán y Fátima Paz han dado el pistoletazo de salida el domingo en una Pedestre con récord de atletas: 3.828. El vigués Adán, vencedor en dos ocasiones –en 1996 y en la edición del 2000, hace ahora 25 años– será el encargado de dar la salida a las diez de la mañana en la prueba de adultos. Participó en los Juegos de Barcelona, fue hasta 32 veces internacional con la selección española y se proclamó campeón de España de cross en 1994, además de ser tercero en la Copa de Europa Superliga Roma, sexto en la final de 5.000 metros del Campeonato de Europa disputado en Helsinki 1994, y contar con grandes actuaciones en el Europeo de Cross en el que fue cuarto en Alwick 1994, sexto en Malmöe 2000 y séptimo en Thun 2001.
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- Cancelan actividades en centros socioculturales de Santiago porque no hay monitores
- Todo queda en casa: negocios de Santiago que florecen en familia
- La oferta de Pérez Rumbao para comprar el Grupo Yáñez se limita a Santiago y A Coruña
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- El alumnado del Xelmírez I también exige recreos en el exterior: «Si no salimos, a clase no asistimos»