Carreira Pedestre de Santiago: consulta la clasificación

La 46ª Carreira Pedestre de Santiago ya tiene ganadores. David de la Fuente logró imponerse este domingo en la categoría masculina tras un final de infarto en el que logró superar a Iván Puentes, prácticamente sobre la línea de meta tras un excelso sprint en la entrada a la praza do Obradoiro.

En la categoría femenina, Uxía Pérez Bugarín impuso su dominio desde el inicio y se hizo con la victoria. Consulta aquí cómo has quedado en la clasificación:

La 46ª edición de «la carrera más importante de Galicia», tal y como la definió Pérez Bugarín, en su llegada a meta ha sido un verdadero espectáculo que llenó de color las rúas de Compostela para asistir a un espectáculo deportivo que ha estado, sobradamente, a la altura.

Carlos Adán y Fátima Paz han dado el pistoletazo de salida el domingo en una Pedestre con récord de atletas: 3.828. El vigués Adán, vencedor en dos ocasiones –en 1996 y en la edición del 2000, hace ahora 25 años– será el encargado de dar la salida a las diez de la mañana en la prueba de adultos. Participó en los Juegos de Barcelona, fue hasta 32 veces internacional con la selección española y se proclamó campeón de España de cross en 1994, además de ser tercero en la Copa de Europa Superliga Roma, sexto en la final de 5.000 metros del Campeonato de Europa disputado en Helsinki 1994, y contar con grandes actuaciones en el Europeo de Cross en el que fue cuarto en Alwick 1994, sexto en Malmöe 2000 y séptimo en Thun 2001.