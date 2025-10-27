David de la Fuente y Uxía Pérez 'conquistan' el Obradoiro: "Es mi carrera favorita del año"

El salmantino David de la Fuente y la tudense Uxía Pérez Bugarín lograron este domingo su primera victoria en la Carreira Pedestre Popular de Santiago, organizada por EL CORREO GALLEGO, que este año celebró su 46ª edición. «Tengo ganas de llorar, no me lo creo. Ha sido brutal, una carrera durísima», afirmó De la Fuente tras cruzar la línea de meta situada en la Praza do Obradoiro, después de superar al fenense Iván Puentes en los últimos metros de la carrera, en una exhibición de enorme fuerza en el tramo final.

«No conocía el recorrido, y todo el mundo me decía que el que llega primero al final de la cuesta de Vite, se lleva la victoria. Y aunque ahí Iván tenía ventaja, no tiré la toalla y en el casco histórico me lancé cuesta abajo. Y el esprint fue un ejercicio de fe, puesto que no tenía la referencia de Iván», afirmó el atleta en Galicia desde hace una década, quien, en su primera partipación en la prueba, ya forma parte de la larga lista de campeones de la Carreira Pedestre Popular de Santiago.

Y solo unas horas después del triunfo en la Pedestre, ya tiene el foco puesto en las próximas ediciones. «Volveré para intentar revalidar el título», afirmó, muy emocionado, tras firmar un triunfo espectacular en la carrera más bonita del mundo. «El ambiente, sobre todo en las calles del casco histórico es espectacular», subrayó el deportista, quien, también con Santiago como escenario, venció este 2025 en la SantYago 10K y fue tercero en la tercera edición de Os 10000 Peregrinos 10k.

De la Fuente, que se impuso en Santiago con un tiempo de 00:36:29, está firmando un gran año 2025, tras proclamarse subcampeón de España en la prueba de 5.000 metros en ruta en Palma de Mallorca. Además, el pasado mes de julio, también en Santiago, conseguía las medallas de oro de 5.000 y 800 metros en los Campeonatos Gallegos de Atletismo en Pista al Aire Libre.

Tras su gran victoria en la capital gallega, el atleta residente en Marín, de 28 años, se concentrará en la temporada de cross con el objetivo, subraya, de lograr un billete para el Europeo. Para ello, el corredor del Club Deportivo Pinarium señala que es clave firmar una gran actuación en el Cross Internacional de Atapuerca (Burgos), en el que participan los mejores especialistas de la especialidad.

"Participé muchos años en edad escolar"

Después de firmar un tercer puesto en la edición del año pasado, Uxía Pérez Bugarín (Tui, 27 años), del Celta Atletismo, logró este domingo su primer triunfo en la Carreira Pedestre Popular de Santiago. «Estoy muy contenta; la Pedestre de Santiago es la carrera más importante de Galicia. Ganar aquí es increíble, participé muchos años en edad escolar, con mi padre, que corrió la primera edición de esta prueba tan importante en Galicia, y lo sigue haciendo. De hecho, hoy [por ayer] también corrió y firmó una gran actuación. Tiene 66 años, y sigue corriendo y entrenando. Tiene un mérito increíble. Lleva 11 medias maratones... », señaló la atleta tudense, muy contenta y orgullosa, después de cruzar la línea de meta.

Uxía Pérez Bugarín, campeona en la categoría femenina, tras cruzar la meta en la Praza do Obradoiro, en Santiago.. / ECG

Tras ser operada de una hernia epigástrica en 2022 y estar sin entrenar casi un año, vive un gran momento de forma. «Las sensaciones son muy buenas, me siento muy bien, lo cual me ha permitido realizar una gran carrera en Santiago», indicó tras completar los 12 kilómetros del recorrido en un tiempo de 00:43:02, mostrando un ritmo inalcanzable para sus rivales. Lara Solsona (Marineda Atletismo), con un registro de 00:45:03, y Begoña Domínguez (Ourense Atletismo), con un tiempo de 00:46:16, completaron el podio en la categoría femenina de la 46ª edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago. «Ganar aquí es algo único, ya que es la carrera más especial que se celebra en Galicia. Además, a mí me gusta que sean 12 kilómetros, a diferencia de los 10K, y me va bien que el recorrido cuente con tramos de subida», subrayó Pérez Bugarín, quien mejoró los registros que se había marcado antes del inicio de la prueba.

Temporada de cross

«La idea era marcar un ritmo de 3:40 por kilómetro, pero mejoré esta marca, lo cual, me permitió picarme con los chicos», señaló, entre risas, la atleta tudense, que se mostró «muy contenta» por su actuación en la capital gallega, teniendo en cuenta, añade, que su temporada «acaba de empezar» y que su objetivo es «llegar en plena forma a lo meses de noviembre y diciembre», cuando comienzan las puebas de cross, una modalidad que también domina, como demuestra su final de curso 2024, cuando en apenas una semana ganó el Belarmino Alonso y el Trofeo San Miguel de Oia. «Me gustaría correr bien el invierno coincidiendo con la temporada de cross y preparar la pista cubierta, sin olvidarme de la ruta y las pruebas populares, que es lo que más me gusta», enumera Pérez Bugarín sobre sus retos para 2026.

Internacional con la selección española de cross en los años 2014 y 2019, además de lograr su primera victoria en la Carreira Pedestre Popular de Santiago, en los últimos meses su historial de éxitos ha engordado de forma notable, tras ganar en la Carreira do Grove y en la III Carrera de Empresas Galicia 2025 -XIV Interrunning en Porriño.Y preguntada sobre si volverá a Santiago en 2026 para defender el título logrado este domingo en la Pedestre, responde: «Por supuesto. Es mi carrera favorita del año».