Alejandro Couselo y Debris Paniagua, las dos jóvenes centellas de la Pedestre

La prueba para escolares de la 46ª Carreira Pedestre Popular de Santiago reunió más de 1.100 corredores en la capital gallega.

Alejandro Couselo, natural de Ordes y miembro del Club de Atletismo Tambre, se proclamó como ganador con una gran ventaja frente a sus contrincantes. Su tiempo oficial fue de 24 minutos y 55 segundos. Con 17 años, esta era la última oportunidad del deportista para ganar en la disciplina de escolares antes de competir con los sénior. Un hito que finalmente consiguió tras varios años de intentos fallidos. «Participo dende que era sub 14, sabía que tiña posibilidades pero que era complicado. Fíxome moi feliz poder conseguilo», confiesa.

El alumno del IES Arzobispo Xelmírez 2 logró una victoria aplastante frente a sus contrincantes gracias a su incansable filosofía: «Non houbo unha estratexia especial como tal. Eu sabía que tiña que dalo todo e manterme estable durante todo o percorrido».

El joven destaca su etapa en dos tramos. «Quedei co meu adestrador en que tiña que apretar un pouco máis pola zona de Galeras e saíu ben. Logo, na parte da zona vella, era practicamente todo gozar do conseguido».

Por otro lado, la ganadora femenina de la carrera para escolares fue la santiaguesa de 17 años Debris Paniagua, que rebasó la línea de meta en 26 minutos con 16 segundos y solamente fue superada por 6 atletas masculinos.

La alumna del Seminario Menor participó en la competición junto a su inseparable hermana gemela, Demeku, que ocupó el segundo puesto femenino. «Esperemos que la próxima vez pueda ganar ella», manifiesta entre risas.

Las corredoras del Club de Atletismo O Pino alimentaron el espectáculo con un final épico cuando a tan solo 100 metros de meta, Debris le sacó a su gemela la ventaja que necesitaba para alcanzar la gloria. Las jóvenes son el ejemplo perfecto de talento y trabajo. Y es que su constancia como deportistas ha sido la razón que permitió su éxito en la Pedestre. «No me he preparado de manera especial. Simplemente me he esforzado como cada semana para mostrar mi mejor versión», explica Debris.

La santiaguesa era plenamente consciente de sus cualidades, por lo que apretó con todo para completar una actuación sobresaliente. «Sabía que era posible ganar e hice todo lo que pude. Es increíble poder decir que gané la Pedestre».

Debris y Demeku ya son todo unas promesas del atletismo santiagués y quién sabe si en un futuro del mundo: «Ahora vamos a prepararnos para quedar entre las seis primeras de la próxima prueba de Cross que vamos a competir. Si conseguimos quedar entre esas posiciones iremos a correr a Estados Unidos», indican.