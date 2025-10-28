La Pedestre, una carrera abierta a todo el mundo y llena de historias

La edición 46 de la Carreira Pedestre Popular de Santiago ha vuelto a ser un éxito rotundo. No por el nivel competitivo, siempre altísimo, sino por el número de historias que se congregan cada año y que son la razón principal de la existencia de esta prueba. Cada una de las personas que la conforman son una parte fundamental para crear el ambiente mágico que caracteriza a esta competición.

Ya sea dentro o fuera del recorrido de la Pedestre, es fácil tropezarse con anécdotas increíbles e incluso con pedazos de historia del deporte compostelano. Desde una leyenda del Compos a otra del Lobelle, o incluso con corredores que han participado en todas las ediciones o personalidades que son incapaces de no apuntarse.

Rodri Veiga, exfutbolista de la SD Compostela, se dejó ver por la plaza del Obradoiro, vestido de largo. La razón de su presencia en el lugar era esperar a que sus dos hijas cruzasen la línea de meta en la carrera de escolares. «O obxectivo é que a xente xove faga deporte, polos beneficios da actividade física e polos valores que representa», señalaba.

Aicardo y Gonzalo Muíños posaron juntos para una imagen que reúne a dos exjugadores del Lobelle. El de Cádiz, campeón de la Supercopa de España de 2010 con el conjunto compostelano y de la Eurocopa con la selección española en 2012 y plata en el Mundial de 2014, entre muchos otros títulos en su palmarés, acudió a animar a su pareja, que participaba en la prueba.

El dorsal 1 fue para una persona muy especial. Jesús Vilablanco, de Taboadela, a sus 69 años ha participado en todas y cada una de las ediciones de la Pedestre. Su dorsal fue el 1, en honor a un esfuerzo ineludible por hacer acto de presencia en las 46 carreras sin ningún tipo de excepción.

Pero lo de no perderse ninguna de las carreras es más habitual de lo que uno podría pensar, porque es una prueba que ‘engancha’. Andrés Domínguez es otro de los ‘veteranos’ que ha cumplido siempre y con una sonrisa. «No podía fallar a la cita», afirmaba.

Julio César Constenla, de Barro, es otro de esos casos que siempre han recorrido las arterias de la capital gallega. A sus 82 años, aún se le puede ver luciendo sus zapatillas con la misma ilusión que en la primera ocasión.

Pero a ‘los de siempre’ también se le unen algunos ‘primerizos’. Carlos Lago y Yoli Tizón, de Vigo, se situaron en la salida, esperando a ver a su hijo David, de 23 años, estrenarse en la Pedestre. Y es que no solo ‘retiene’ a quienes la prueban, sino que atrae a nuevos participantes. Se lo pueden decir a Sergio y Xoana Paz, del colegio Vilas de Paz, que son padre e hija y participaron en la prueba. «É unha experiencia fermosa poder vivir esto coa miña filla. Pasámolo increíble», decía un emocionado Sergio.

Como no podía ser de otra forma, Iván Sanmartín, presidente de la Federación Gallega de Atletismo, se presentó en la salida en Xoán XXIII. Pero lo hizo vestido de corto porque, pese a ser una de las autoridades, no podía perderse la magia de recorrer todo Santiago en la emblemática prueba, pudiendo respirar como la capital gallega se convierte en el epicentro del atletismo gallego.