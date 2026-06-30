Javier Rosende Novo

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Las claves de Carlos Adán para correr la Pedestrede Santiago

Carlos Adán nos guía por los puntos más importantes de la Carreira Pedestre Popular de Santiago. Desde la salida en Xoán XXIII hasta la llegada al Obradoiro, repasamos las subidas más exigentes, los tramos donde conviene guardar fuerzas y los lugares donde se puede marcar la diferencia. Unos consejos para ayudarte a disfrutar y gestionar mejor La Carrera Más Bonita del Mundo.