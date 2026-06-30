¡Inscríbete ya! 47ª Carreira Pedestre Popular de Santiago
Abre el plazo de inscripción para la carrera más bonita del mundo
Abierto el plazo de inscripción para la carrera más hermosa del mundo: la CARREIRA PEDESTRE POPULAR DE SANTIAGO, que se celebrará el domingo 25 de octubre de 2026 a las 10:00 de la mañana. Las inscripciones online para participar en la 47ª edición de la prueba estarán abiertas desde las 00:00 de este miércoles 1 de julio hasta el 18 de octubre a las 23:59 o hasta que se complete el cupo de plazas disponibles.
También puedes inscribirte de forma presencial en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Santiago desde el jueves 1 de octubre hasta el día 17 de ese mismo mes. Los precios de inscripción son de 10 euros para corredores adultos y 5 euros para los niños.
Más de 3.820 atletas corrieron el año pasado los doce kilómetros que conforman una carrera que es una de las más importantes del circuito nacional y que mucho corredores califican como la más bonita del mundo por el entorno en el que se desarrolla y el calor que el público brinda a los competidores a lo largo de todo el recorrido. La cifra supone un récord de participantes, con 200 atletas más que en la edición de 2024.
David de la Fuente y Uxía Pérez Bugarín fueron los grandes triunfadores de la 46ª edición de la Carreira Pedestre organizada por EL CORREO GALLEGO. El Obradoiro y unas condiciones climatológicas óptimas coronaron a los dos corredores, que implementaron estrategias muy diferentes para vencer en las calles picheleiras. De la Fuente ganó tras una remontada brutal en los metros finales, mientras que la atleta aventajó por más de tres minutos a Laura Solsona, segunda clasificada. Alejandro Couselo, del Arzobispo Xelmirez II, y Debris Paniagua, del Seminario Menor, se llevan la victoria en Escolares.
Las inscripciones por clubs y por colegios y centros de enseñanza solo se podrá realizar de forma online desde el 9 de septiembre hasta el 16 de octubre antes de las 23:59. No obstante, los escolares que se inscriban de forma individual sí podrán hacerlo de forma presencial en El Corte Inglés en los mismos plazos establecidos para los corredores adultos.
Consulta aquí el reglamento de la carrera:
Reglamento de la 47º Carreira Pedestre Popular de SantiagoReglamento de la 47º Carreira Pedestre Popular de Santiago
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