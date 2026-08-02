David de la Fuente, el último héroe de la Pedestre que pelea por ser campeón de España

David de la Fuente (Salamanca, 1997), conocido deportivamente como 'Rumbas', dejó una huella imborrable en la última edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago, prueba que siempre ha presumido de reunir a los grandes nombres del atletismo nacional. Las calles de la capital de Galicia acogen a cientos de deportistas de primer nivel que se enfrentan en una competición tan exigente como disfrutable. Sin embargo, en muy pocas ocasiones el tiempo ha confirmado el nivel de su vencedor como ha ocurrido con el campeón de 2025.

El fondista afincado en Marín, que compitió en Santiago bajo el escudo del Deportivo Pinarium, conquistó la 46ª edición de la Pedestre con una actuación difícil de olvidar. Nueve meses después, ha refrendado su calidad con un logro a la altura de muy pocos. De la Fuente se ha proclamado subcampeón nacional de 5.000 metros en el Campeonato de España de Atletismo, disputado en Málaga entre el 24 y el 26 de julio, donde únicamente Eduardo Menacho le privó de tocar la gloria absoluta.

David de la Fuente y Uxía Pérez reciben el galardón que les acredita como vencedores de la Carreira Pedestre de Santiago. / Antonio Hernández

Apenas 34 centésimas separaron al vigente campeón de la Pedestre de subir a lo más alto del podio. Un hito que no solo evidencia el extraordinario estado de forma del atleta salamanqués sino que refleja la entidad de una prueba como la Carreira Popular de Santiago, que encara este año su cuadragésima entrega de la mano de EL CORREO GALLEGO.

Una remontada histórica a los pies de la Catedral

Aquellos que pudieron presenciar el pasado 26 de octubre de 2025 los últimos metros de la Pedestre no olvidarán el nombre de David de la Fuente. Y es que en buena parte de la carrera, Ivan Puentes llevó la iniciativa, encarando el tramo final de la prueba con una ventaja suficiente como para considerar que su victoria era segura. El atleta del Narón Atletismo realizó un cambio de ritmo antes de afrontar la temida subida de Vite y consiguió dejar atrás a todos sus competidores.

Pero cuando la Pedestre parecía tener dueño, De la Fuente inició en la Rúa do Vilar una persecución en solitario que sorprendió al líder. Cada zancada del salmantino se sentía como un golpe a la resistencia del fenés que, en los metros finales, terminó por claudicar. 'Rumbas' culminó una remontada espectacular y cruzó la línea de meta con un tiempo de 36:29, tan solo un segundo por delante de Iván Puentes.

La imagen eufórica del campeón se convirtió en una de las grandes postales de la última edición y dejó claro el talento del atleta castellanoleonés. Un triunfo que puso en valor su gran capacidad para gestionar energías además de una excelente habilidad para cambiar de ritmo cuando la carrera más lo demandaba.

Momento en el que David de la Fuente cruzó la línea de meta para consagrarse como vencedor de la Pedestre en 2025. / ECG

Después de alzarse con la victoria en la Carreira Pedestre de Santiago, David de la Fuente mantuvo una línea ascendente durante toda la temporada, cosechando una infinidad de logros y medallas. Entre sus resultados más destacados figura la presea de plata conseguida en los 3.000 metros del Campeonato de España por Federaciones o sus numerosas victorias en otras pruebas del calendario gallego, como el Gran Premio Cidade de Vigo. Este crecimiento constante encontró el pasado fin de semana, en el Campeonato de España de Atletismo de Málaga, su punto más álgido.

A 34 centésimas del oro

'Rumbas' llegó a la capital de la Costa del Sol con la intención de poner el broche de oro a un curso espectacular y, después de un excelente fin de semana, ingresó a la final de los 5.000 metros. De la Fuente volvió a exhibir su capacidad para leer a la perfección las competiciones y alcanzó la última recta con serias opciones de medalla.

La igualdad era máxima y el desenlace del Nacional se resolvió desde la foto-finish. El temporizador otorgó el oro al aragonés Eduardo Menacho (13:59.36) por una diferencia de 34 centésimas. Pese a que el resultado final dejó un sabor agridulce dado el equilibrio, esta plata supone a día de hoy el mayor éxito de su carrera deportiva. A sus 29 años, el corredor ha completado una campaña para el recuerdo con la consecución de un subcampeonato nacional en pista y la Carreira Pedestre de Santiago.

David de la Fuente, Eduardo Menacho y Abdessamad Oukhelfen completaron el podio. / Instagram

Inscríbete a la nueva edición

La meteórica ascensión de David de la Fuente inició con su impresionante victoria en la prueba compostelana. El atleta castellanoleonés firmó una remontada memorable y se subió a lo más alto del podio a los pies de la Catedral. A la espera está si el vigente vencedor de la Pedestre decide luchar por refrendar su corona en la capital gallega, mientras las inscripciones online de esta 47ª edición siguen su curso.

El plazo para formalizar de manera telemática la participación en la carrera estará abierto hasta el 18 de octubre a las 23.59 horas o hasta que se complete el cupo de plazas disponibles. Las inscripciones también se pueden realizar de forma presencial en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Santiago desde el jueves 1 de octubre hasta el día 17 de ese mismo mes. Los precios de inscripción son de 10 euros para corredores adultos y 5 euros para los niños.

La organización esperar superar los 3.820 atletas que corrieron el año pasado los doce kilómetros que conforman una carrera que es una de las más importantes del circuito nacional y que muchos corredores califican como la más bonita del mundo por el entorno en el que se desarrolla.