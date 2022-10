El Corte Inglés sabe disfrutar de la Carreira Pedestre como nadie

El Corte Inglés de Santiago y de A Coruña viven la Carreira Pedestre Popular de Santiago de una manera especial. Además de ser un patrocinador habitual de la prueba compostelana y el lugar en el que muchos de los participantes formalizan su inscripción, cuenta también con un equipo formado por sus profesionales que toman parte en la competición atlética amparados por el hastag #ecisemueve, iniciativa puesta en marcha por El Corte Inglés y que también abriga a más personas trabajadoras de la empresa que corren en otras pruebas nacionales. Este año aporta 25 atletas y muchos de ellos son debutantes. Demuestra su implicación con la ciudad al tiempo que disfruta de este evento deportivo.

Entre los miembros de este grupo están Óscar López Tobar y María Teresa Nieves Munín que ya desde días antes respiran como nadie el ambiente de la competición ya que ambos ejercen su labor en el departamento de Deportes.

Óscar es santiagués de la avenida de Lugo y desde siempre disfrutó con la carrera. Él es uno de los causantes de la formación del equipo de El Corte Ingles “que empezó hace tres años con cuatro corredores habituales y se consolidó para reunir este año a 25 compañeros, muchos de ellos primerizos. Y hay que destacar que el 75 por ciento son mujeres. Es un orgullo que cada vez se una más gente”.

La afición de Óscar por esta prueba en particular, y por el deporte, viene de lejos. “Corrí la carrera desde mi etapa escolar en el colegio La Salle y desde esa época es como si se generara un vínculo”.

Su experiencia es un valor para el equipo de El Corte Inglés ya que aconseja a los más novatos para que no se vacíen a las primeras de cambio. “Se trata de animar a que participen y que pierdan el miedo a los doce kilómetros porque la llegada a la plaza do Obradoiro te recompensa todo el esfuerzo”.

Esta prueba atlética, a juicio de Óscar, modifica los hábitos de la ciudad. “Se respira otro ambiente. Se empieza a ver gente entrenando por la mañana y por la noche y en muchos casos no son corredores habituales. Nosotros lo notamos porque empiezan a preguntar por GPS para medir la distancia o incluso pulsómetros, a lo que se suman lógicamente las zapatillas y hasta complejos vitamínicos para una buena recuperación”.

El Corte Inglés cuenta con una amplísima gama de artículos que van desde las zapatillas más punteras de marcas de prestigio como Adidas, Nike o Asics hasta prendas de confección deportivas de marcas de primer orden como Helly Hansen, North Face y Columbia,

Pero la equipación no lo es todo. Esa transformación del sedentarismo a la práctica deportiva no es recomendable que se haga sin una transición. Óscar López indica que “además de empezar poco a poco, en el mercado hay alternativas que ayudan a quienes se inician en la práctica del deporte, como la bicicleta eléctrica, que además de favorecer la sostenibilidad resulta en algunas personas un estímulo para iniciarse en la práctica del ciclismo. Desde El Corte Inglés tramitamos las ayudas de la Xunta con aportaciones que oscilan entre 500 y 700 euros para bicicletas con precios que se sitúan a partir de mil euros”.

El mercado de las bicicletas eléctricas está experimentando un gran auge. Óscar López, con una visión más profesional desde el departamento de Deportes de El Corte Inglés, reconoce que “corredores habituales preguntan por este tipo de bicis como medio de transporte. Contamos con cinco o seis modelos que son una opción perfecta para que cualquier persona, no solo los que practican atletismo, pueda suplir su vehículo. Además de obligarte a hacer ejercicio, facilita el aparcamiento y cumple el objetivo de muchos deportistas al ser más saludable”.

Por su parte María Teresa Nieves Munín, también compostelana de Santa Lucía, trotará por las calles compostelanas por segunda vez. Reconoce que no olvida su primera participación. “Me impresionó mucho. Es duro empezar la carrera subiendo pero a mí lo que más me costó fue el paso por el campus universitario. Me emocioné en los dos últimos kilómetros. Después de subir la cuesta de Vite estaba deseando acabar pero el recorrido por Basquiños, San Roque y la zona vieja es impresionante con la gente animando. No te conocen de nada y te animan como si fueses de la familia. Y la llegada a la plaza do Obradoiro...”.

Teresa trabaja en el departamento de Deportes de El Corte Inglés, pero está especializada en las zapatillas. Su pasión por el running se traslada a su profesión tanto en la atención al cliente como en los conocimientos adquiridos. “Se nota mucho la carrera porque muchos vienen a preguntar. Los que ya son corredores y entrenan habitualmente ya tienen su modelo y es difícil que cambien. A los demás intentas recomendarle lo que necesitan pero cada pie es distinto y lo que para uno va genial a otro no se le adapta”.

Teresa calza unas Mizuno Wave Ultra versión Amsterdam que le van como anillo al dedo y con las que ya compitió en varias carreras pero señala que “en zapatillas se avanzó mucho. Hoy los clientes quieren una amortiguación cómoda y piden mucho las suelas de carbono. Hay que estar al tanto de todas las novedades. El modelo estrella ahora mismo es el Nike Vaporfly”, que la propia marca anuncia como las zapatillas más rápidas.

Confiesa Teresa que su objetivo en esta edición es completar el recorrido de doce kilómetros en menos de setenta minutos. En el equipo de El Corte Inglés “cada uno tiene su objetivo, pero lo importante es terminar y disfrutar. De hecho, nos lo tomamos como una actividad entre compañeros. Quedamos a las nueve de la mañana en la plaza do Obradoiro para hacernos una foto antes de la salida y tomar un café. Después cada uno hace su carrera a su ritmo”.