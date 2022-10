El reflejo de la normalidad en un escaparate con fotos de la niñez

A la sombra de la Catedral, al final de un sendero histórico custodiado por 800 vallas, se alzaba este domingo la meta de una carrera que trasciende el ámbito deportivo.

El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, señaló que “repítense os éxitos de anos anteriores dunha carreira que só puido parar a pandemia en 43 anos”. “Para a Xunta, esta cita é parte estrutural da nosa maneira de entender o deporte. É unha festa para Galicia e unha das carreiras decanas, na que están participando adultos que xa o fixeron de nenos”, dijo.

Especialmente alegre por ver reflejada la normalidad también en esta cita estaba el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. “¡Por fin! Por fin se pode celebrar a nosa Carreira Pedestre e recuperar a normalidade en torno a ela. E, como ben sendo tradicional, nun día estupendo. Hoxe é un día de festa e de exaltación do deporte”, indicó.

El regidor mostró su deseo de que en 2023 se bata el récord de participantes y se mostró orgulloso “dos fortes apoios desta cita, a nivel institucional, de patrocinios e de voluntarios e voluntarias”.

También la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, hizo una valoración “moi positiva” de esta edición, “pola elevada participación, a soleada xornada e a excelente organización”. Una carrera que “trascende o ámbito deportivo e atrae a milleiros de persoas á nosa Comunidade para desfrutar dun entorno único” y que “contribúe a posicionar a Santiago e a Galicia a nivel turístico”.

Cristina Capelán, diputada provincial de Deporte e Mocidade, destacó la “fusión de turismo, deporte e compañeirismo dunha carreira interxeracional”. “O deporte con maiúsculas é isto”, añadió.

Entre los corredores se encontraba, un año más, el próximo alcaldable del PP de Santiago, Borja Verea, para quien se trata de “un evento máis que clásico; como veciño é un pracer recuperala tras o parón da pandemia”.

Verea participó “sen máis ambición que desfrutar e pasalo ben”. Y lo logró “correndo polas rúas de Compostela, arroupado por familia, veciños e amigos. Todos os santiagueses levamos dentro esta carreira. O que non participa nela está entre o público animando a un dos seus”, dijo. Él, que la vivió desde dentro, cree que “non hai moitas cousas que mellorar; tras 43 anos só queda marxe para pequenos retoques. Esta competición está sobradamente consolidada”.

Quien también la vivió en su día desde dentro (hizo tramos en algunas ediciones) es la portavoz del BNG en la Corporación de Santiago, Goretti Sanmartín, quien recuerda “a gran emoción de ir no medio de tanta xente polas históricas rúas de Compostela e ir vendo a cidade. É un vínculo emocional forte ca cidade”.

La edil destacó que se trata de “unha carreira aberta a todas e todos, de todas as idades, con maior ou menor preparación física” y “única no Estado español, polo escenario no que se celebra”.

Javier Rico, responsable de Deportes y delegado del rector de la Universidade de Santiago, dijo que “eu cando era neno xa viña dende Lugo a participar nesta proba, na que conviven o deporte de alto nivel e o popular. Hoxe recoñézome nas caras de ilusión dos nenos e nenas que están aquí participando”.

Para José Luis Fernández, director de Comunicación de Gadisa, “basta ver como están hoxe as rúas para darse conta do atractivo que ten esta cita. É un éxito absoluto, e un gran escaparate que inflúe moito na actividade económica da cidade”. “Dende Gadisa levamos moitos anos apoiándoa, entre outras razóns porque o deporte ten un gran peso no noso Plan de Responsabilidade Social Corporativa. Máis do 38 por cento das 1.500 actividades que patrocinamos son deportivas”, dijo.