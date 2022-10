Jesús Bernal completó su carrera 1.319 con 75 años

De casta le viene al galgo. Este dicho bien se puede aplicar a Jesús Bernal, un apasionado de las carreras pedestres, que ayer completó en la Praza do Obradoiro su prueba 1.319, con 75 años. Se inició en este mundo de la mano de su padre, Julián (ya fallecido), que compitió hasta los 90 años. Ambos participaron juntos en un Campeonato Mundial en Finlandia, donde el progenitor logró dos oros y un bronce en su categoría.

“Esta es mi ilusión, es lo que más me gusta”, afirma Jesús. La mejor prueba de que esta es su gran pasión son sus registros: una media de 200 carreras anuales. “El récord lo tengo en 201”, señala.

Preguntado por la clave de esta eterna juventud, afirma que “hay que tener cabeza, saber controlarse mentalmente, porque si vas a lo bestia no lo consigues”. Y concretando, Jesús dice que esto lo puede hacer porque “me cuido mucho, no fumo y no voy por ahí de botellón”.

Siempre con una sonrisa, este veterano atleta, tras cruzar la meta en la Praza do Obradoiro, dijo sentirse “muy contento de poder participar en carreras emblemáticas como esta, muy bien organizada”. Y no solo por eso, pues, seguidamente, añade: “no sé si logre batir mi récord, pero otras veces cuando subía la cuesta de Vite lo tenía que hacer medio andando, pero hoy la he subido corriendo”.

Y eso después de completar otras dos carreras el día anterior. “El sábado corrí en Viveiro por la tarde y después en la nocturna de Mugardos”. Casi sin tiempo para unos estiramientos, el martes volverá a calzarse las zapatillas para competir en Rianxo.

Ni en vacaciones deja de correr. Estuvo dos meses de “descanso” en Levante y en ese tiempo participó “en 51 carreras”.

Jesús Bernal tiene muy claro que practicar deporte es sinónimo de salud y, por ello, alienta a los padres y madres a que animen a sus hijos a realizar actividades deportivas “porque es muy sano”.

Cree que muchos padres “desconocen que el deporte oxigena la mente y que esto ayudaría mucho a sus hijos a la hora de estudiar”. Además, añade, “hacer ejercicio físico, no solo es sano, sino que también los aleja del botellón”.