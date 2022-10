Hay atletas que no se cansan de ganar, para los que ellos mismos son su único rival a batir por la capacidad sobrehumana que demuestran para no dejar de salir triunfales cada vez que compiten. Joselyn Daniely Brea es de esas deportistas, ya que la internacional con Venezuela se ha proclamado campeona por sexta vez consecutiva de la Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago 2022.

Brea comentaba que se sentía “muy afortunada y contenta de ganar seis veces esta carrera”. “La verdad es que es algo muy especial que pensé que no iba a poder volver a hacer porque estaba en Venezuela y llevo aquí una semana nada más”, añadió.

Para la atleta hispano-venezolana coincidió “súper bien” la fecha finalmente y pudo asistir y luchar nuevamente por un título que lleva siendo suyo ya unos seis años: “espero volver aquí el año que viene de nuevo”.

La corredora, afincada en Galicia, admitía que fue “una pena que no hubiera carrera en el año 2020 por la pandemia y que en 2021 no se pudiera hacer, pero gracias a Dios que volvió”, pudiendo volver a disfrutar de las calles de Santiago de Compostela, las cuales ha dominado durante las seis últimas ediciones de la Carreira Pedestre.

Cosas de hermanas. Joselyn también apreció la relación que ella y su hermana, Edymar, tienen en relación a esta carrera, donde la relegó al segundo puesto. “A veces ella está más fuerte que yo y yo estoy más fuerte ahora”, comentaba Joselyn.

La ganadora de la carrera admitía que ella se encuentra en un momento en el que está muy bien, mientras que Edymar “viene de una lesión,, de estar parada mucho tiempo por ese problema en su rodilla”. Aún así, es consciente de que pronto volverá a estar bien y le dará “mucha guerra de nuevo y a competirme las carreras”.

Mundial de duatlón. La venezolana, que viene de proclamarse este mismo año campeona del Mundial de Duatlón, es consciente de que esta Carreira Pedestre “no es un Mundial”, pero tiene un valor “muy especial” para ella, porque lleva corriéndola ya nueve años y con seis de ellas saliendo victoriosa. Por todo ello admite que estar competición es prácticamente “todo un ritual” al que no puede faltar y que le genera una alegría y una ilusión tremenda cada año que vuelve a participar y vivir el ambiente de esta competición.

La séptima. Brea, aún con sudor y falta de aire por acabar de terminar la carrera, ya aseguraba que para el próximo año iría a por su séptimo título en este gran evento deportivo: “El año que viene espero estar aquí en Galicia y poder participar de nuevo y competir esta prueba”.

Sobre cederle o no la carrera a su hermana dice no tener problema, ya que “con que esté la concha en casa, no importa si es de ella o mía”. Joselyn afirma, entre risas, que siempre que corren las dos juntas tienen “ese pacto hablado de que no importa quien gane, pero tiene que ganar una de las hermanas Brea”.

El gran reto. Ya antes de recibir su sexta concha, el speaker y embajador de esta edición 43 de la Carreira Pedestre, Juan Carlos Higuero, anunciaba que Joselyn tenía un reto enorme para agrandar su leyenda en Santiago de Compostela. La corredora hispano-venezolana tiene la pretensión de alcanzar las diez victorias en esta competición, algo que Higuero admitía ver muy posible ante la acumulación de logros de Brea.