Últimos días para inscribirse en la Carreira Pedestre de Santiago

Está todo preparado para que las calles de Santiago vuelvan a iluminarse con el color y el excelente ambiente que aportan los atletas que participarán en la Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago que regresa para cumplir su edición número 43 después de dos años sin celebrarse a causa de la pandemia.

La prueba atlética partirá de la avenida de Xoán XXIII a las diez de la mañana del día 30 de octubre para los adultos y a las once y media de ese mismo día para los escolares.

El ritmo de las inscripciones es muy parecido al registrado en la última carrera celebrada en 2019, aunque es de esperar que en los último compases se aceleren al igual que sucedió en pasadas ediciones

Las inscripciones todavía se pueden realizar vía online a través de la página web www.elcorreogallego.es/carrera-pedestre hasta este próximo domingo, día 23 de octubre, a las 23.59 horas.

Y también se podrán formalizar, de forma presencial, hasta el sábado, día 22 de octubre, en horario comercial (10.00 a 22.00 h), en la planta de Deportes de El Corte Inglés Santiago (planta baja). El coste por participante es de diez euros. Para evitar tiempos prolongados de espera, para anotarse por grupo, se admitirá un máximo de diez corredores por persona.

Los más rezagados todavía tendrán la oportunidad de conseguir su dorsal de las dos formas mencionadas anteriormente, hasta el jueves, día 27, a las 23:59, pero en este caso la inscripción pasará a tener un coste de quince euros.

Los que ya están acelerando su participación en la prueba atlética compostelana son los colegios. Un año más no faltarán los centros educativos más emblemáticos de la ciudad con el colegio Peleteiro y el instituto Rosalía de Castro al frente secundados por un Vilas Alborada que siempre destacó en la carrera compostelana.

La Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago es sobradamente conocida entre los aficionados gallegos y, también, los portugueses, que se dan cita en la capital gallega cada último domingo de octubre.

En esta ocasión se encontrarán con una novedad muy atractiva para todos aquellos que defienden la camiseta de algún club ya que el primer equipo que contabilice diez corredores en la línea de meta recibirá un obsequio especial.

Un año más los atletas tendrán que enfrentarse a una dura salida en Xoán XXIII, a la temida cuesta de Vite y al recorrido final por el casco monumental. Porque el recorrido no sufrirá variaciones con respecto a otras ocasiones.

El recorrido será de 12 kilómetros y discurrirá a través de las calles siguientes: avenida Xoán XXIII, San Caetano, Camiño do Francés, Fontiñas, Concheiros, rúa de San Pedro, Porta do Camiño, Virxe da Cerca, Fonte de San Antonio, Praza de Galicia, rúa Doutor Teixeiro, Praza do Doutor Puente Castro, rúa da Rosa, Santiago de Chile, Praza de Vigo, Rosalía de Castro, avenida da Coruña, avenida das Ciencias, avenida do Doutor Novoa Santos, avenida das Burgas, avenida de Compostela, rúa do Cruceiro do Galo, rúa Galeras, Santa Isabel, Vista Alegre, avenida do Burgo, avenida Castelao (Cuesta Vite), Praza da Paz, rúa Basquiños, Santa Clara, San Roque, Algalia de Arriba, Praza de Cervantes, Preguntoiro, rúa do Castro, Praza da Universidade, Praza de Mazarelos, Cardenal Payá, Orfas, Toural, rúa do Vilar, Praza das Praterías, Fonseca y Praza do Obradoiro.

La prueba atlética santiaguesa buscará el sucesor en el palmarés del leonés Sergio Sánchez, último ganador y que había sido subcampeón del mundo de 3.000 metros bajo techo en el año 2010, y de la hispanovenezonala Joselyn Brea, que es la única persona que puede presumir de haber cruzado la meta de la plaza do Obradoiro en primer lugar hasta en cinco ocasiones.

Santiago se vestirá de corto el día 30 de octubre y sus calles rebosarán ilusión entre los aficionados que animan el paso de cada atleta haciendo de esta carrera una de las más apreciadas del calendario gallego por parte de sus participantes, que son los verdaderos protagonistas y que tienen todavía tiempo para inscribirse con el objetivo de participar en la mayor fiesta deportiva de la ciudad.