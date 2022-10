Un centenario que se alarga en el tiempo con la Carreira Pedestre

El 22 de octubre de 1978 puede parecer una fecha cualquiera elegida al azar, pero no es así. Aquel fue un día muy importante para el deporte compostelano. En la memoria de los santiagueses tiene un significado muy especial. En la plaza do Obradoiro se daban cita ese domingo 2.500 personas ataviadas con ropa deportiva y dispuestas a correr doce kilómetros en la que fue la primera edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago que organizó EL CORREO GALLEGO para celebrar su centenario.

Se cumplían cien años de existencia de un periódico que había visto la luz en Ferrol. Y se hacía inevitable no pasar por alto una conmemoración tan señalada. Había que marcarla en letras mayúsculas y para ello se organizaron cien actos de toda índole a lo largo del año.

Y el deporte no era una exccepción. Se barajaron varias opciones con la premisa de primar la participación de la sociedad compostelana. Se pensó, inicialmente, en organizar carrera atléticas por categorías que tuviesen salida y llegada en la plaza do Obradoiro o en la alameda. No era una idea sin fundamento. A finales de la década de los 70 el atletismo competía según las edades establecidas federativamente.

Había carreras para juveniles, juniors, infantiles... y todas se dividían según fuesen de ámbito masculino o femenino.

Pero la casualidad quiso que en esa misma época coincidiera el nacimiento del pedestrismo. Aquellas primeras ideas con pruebas por edades o categorías pronto se desecharon para imponerse el criterio de realizar una prueba única en la que pudiesen intervenir jóvenes con quienes ya no lo eran tanto y en la que pudieran correr codo con codo hombres y mujeres. Así nació, en 1978, la que se denominó Carreira Pedestre Popular de Santiago.

Aquella prueba atlética pensada para celebrar un centenario asombró a los propios organizadores, que no esperaban ni por asomo el éxito de la carrera. Los participantes se agolpaban en el bajo del número 29 de la calle del Preguntorio, por aquel entonces sede del periódico santiagués, con la intención de conseguir un dorsal de cartón con el número pintado a rotulador que le daba derecho a participar. Era toda una hazaña reunir en aquella primera edición a 2.500 personas dispuestas a vestirse de corto para recorrer doce kilómetros por las calles compostelanas hasta la meta de la plaza do Obradoiro, que cruzaron en primera posición dos santiagueses: Juan Santos y Fátima Paz.

Nunca en Santiago se habían reunido tantas personas para practicar deporte. Y aún hoy en día no hay ninguna prueba en la ciudad que iguale ese volumen de participación. Es más, el nivel de implicación de la carrera con la ciudad es tal que resulta muy difícil encontrar a algún compostelano que no hubiera participado nunca en la carrera que desde hace ya muchas ediciones se celebra cada el último domingo de octubre.

La fiesta de aquel centenario, que nació para un día, todavía perdura gracias a aquel inesperado éxito y al tesón de los organizadores que supieron ver la importancia de la carrera para la ciudad.

Fue un acontecimiento atlético pionero en Galicia. A su amparo fueron surgiendo otras pruebas, aunque muchas de ellas acabaron siendo de vida efímera. La de Santiago marcó el paso, constituyó un rotundo éxito tanto de participación como de público agolpado en las calles para animar a los atletas y todavía hoy, después de 42 ediciones, es todo un ejemplo de organización y un estímulo para muchos deportistas que la tienen marcada en su calendario.