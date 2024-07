O Combo Dominicano, prato forte dos festexos no Eixo

A parroquia compostelá do Eixo engalánase para celebrar as súas tradicionais festas na honra a San Cristovo, ao Santísimo e a San Antón. Esta festividade de carácter relixioso promete tres días de fervor, música e diversión, desde hoxe e ata o venres12 de xullo.

| // ANTONIO HERNÁNDEZ / B. C. [SANTIAGO]

Este mércores, 10 de xullo, os festexos principian cunha procesión do San Cristovo polas rúas do Eixo ás 12.30 horas. A devoción continúa ás 13.15 horas cunha misa solemne na honra do patrón desta parroquia, seguida dunha gran sardiñada popular que reunirá a veciños e visitantes para compartir e gozar deste tradicional manxar. A sesión vermú estará amenizada polo dúo Reflejos, garantindo un ambiente festivo e animado. A xornada culminará cunha vibrante verbena nocturna, protagonizada polas orquestras Cinema e unha das máis célebres de Galicia, O Combo Dominicano, que lle porá ritmo a estas festas e promete facer bailar a todos os asistentes no campo da festa do Souto.

O xoves 11, as celebracións continuarán cunha misa solemne na honra a San Antón ás 13.00 horas, seguida dunha nova sesión vermú co dúo Reflejos. A noite será testemuña doutra espectacular verbena, esta vez coas actuacións das orquestras América de Vigo e Gran Parada, que levarán a alegría e a música ata altas horas da madrugada.

O venres 12 de xullo, a festividade culminará coa misa solemne na honra ao Santísimo ás 13.00 horas. Ao termo da cerimonia, os asistentes poderán gozar da sesión vermú en Souto, amenizada por José Manuel (Abanico). A tarde estará dedicada aos máis pequenos con Infantilandia e diversos torneos no Souto a partir das 17.00 horas. A noite pechará cunha verbena a cargo das formacións Galilea e Tania Veiras, e unha deliciosa chocolatada con churros gratuíta para todos os presentes poralle o ramo a esta edición.