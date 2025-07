«Máis alá da festa, en Negreira hai moitas opcións para os visitantes»

Desde hoxe e ata o vindeiro domingo, 13 de xullo, as rúas de Negreira ofrecerán tanto a veciños como a visitantes un ambiente festivo no que destacarán as esperadas verbenas, os tradicionais pasarúas ou a afamada procesión motorizada. O alcalde da vila, Manuel Ángel Leis, explica que se trata duns festexos con actividades para todos os públicos.

Esta semana celebránse as festas na honra a San Cristovo, que teñen de especial este ano?

Son unhas festas lúdicas, festivas e tamén deportivas nas que haberá de novo distintas actividades pensadas para todas as idades. Loxicamente, a parte fundamental é a programación musical –o tema das orquestras e os pasarrúas– que atrae moita xente; pero tamén está a procesión motorizada, que un ano máis congregará a unha gran multitude. Desde o Concello colaboramos coa Asociación de Festexos e coa de Transportistas para levar adiante as festas e, tamén, organizar a procesión. Celebraráse o sábado, día 12, e de novo agárdase moita participación; xa a tivo o ano pasado, pero nesta edición creo que tiveron que poñer límite de asistencia no xantar de fraternidade, que se leva a cabo despois da procesión, porque é complicado atopar a alguén que faga a comida para tanta xente. Sucede o mesmo coa misa, que está programada para ás 12.00 horas no Pabellón Deportivo Municipal de Pedra Mámoa. Desde o ano pasado organízase aí por falta de espazo. Cada ano veñen moitisimos camións e non temos onde metelos durante a misa, e tamén é complicado para levar a cabo a tradicional bendición das chaves que realiza o noso párroco. Así, de cara a poder concentrar a todos os camións, vehículos –e incluso algún tractor que vén engalanado– temos que facelo na contorna do pabellón, cortando toda a estrada que vai desde a rotonda da variante de Negreira ata debaixo do campo de fútbol de García Calvo. Entón, este ano, contando cunha numerosa afluencia desde a Asociación de Transportistas tiveron que poñer un límite. Creo que teñen arredor de 900 persoas apuntadas para o xantar.

En referencia á programación musical, este ano contan con seis grandes orquestras para amenizar as verbenas nocturnas.

Decidimos apostar nesta ocasión por orquestras fortes do noso pobo, como a Olympus ou a Finisterre, que actuarán en dúas xornadas distintas –unha hoxe e outra o sábado–. Tamén, contaremos cos tradicionais pasarrúas que estarán a cargo da agrupación musical Os Garuleiros; e atraccións e actividades pensadas para os máis pequenos. Incluso o propio sábado temos un horario concertado, das 18.00 ás 22.00 horas, no que non haberá ruidos nas atraccións e tomaránse outras medidas pensando sobre todo nos nenos con diversidade funcional. Estamos na tempada estival e máis alá da festa, son días que se prestan ás reunións familiares e visitas. O noso Concello aínda segue sendo un lugar onde existe moita emigración, e nestas datas moita xente retorna para pasar ás festas cos seus familiares e amigos.

Este ano, a diferenza dos anteriores, dedícase a última xornada festiva á tradición...

Si, é a primeira vez que se realiza esta xornada Xacobea. Pero tódolos anos facemos un concerto coa banda Ateneo –propia de Negreira– que acaba de acadar tres premios e gañar o 7º Certame Internacional de Bandas de Benavente. Entón, este ano tivemos a oportunidade de obter unha axuda da Xunta de Galicia que nos permitiu contar coa participación da agrupación musical Cantigas e Agarimos. Así, ese mesmo día –ao coincidir tamén coa feira do pobo– decidimos xuntar as dúas agrupacións e actuarán unha pola mañá e outra pola tarde, como colofón ás festas con música tradicional.

A parte da festa, que máis poderán facer os visitantes?

Máis alá da festa, en Negreira hai moitas opcións. Por exemplo visitar a zona da Ponte Maceira, que é un dos espazos máis bonitos de España e no que, o día 19, celebraremos ás ‘Noites en vela’. Tamén, para calquera que goce coa natureza, e lle guste camiñar, temos un paseo fluvial na contorna do río Barcala. Un espazo que está unido á Ruta dos Tres Pazos. E todo iso, sempre acompañado da boa gastronomía que temos na nosa terra e, loxicamente, neste Concello.