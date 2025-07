Padrón énchese de maxia, música e festa para celebrar o popular Santiaguiño

Padrón celebra estes días as súas esperadas Festas do Santiaguiño do Monte. Un popular evento, arraigado na cultura local, que se prolongará ata o próximo sábado, 26 de xullo. A ampla programación de este ano inclúe diferentes espectáculos de maxia, concertos de música e variadas actividades gratuítas pensadas para tódolos públicos.

Os pratos fortes serán o Festival Ultreia, que terá lugar hoxe e mañá; a Festa da Cativada, programada para o xoves 24, que promete unha tarde chea de sorpresas e diversión; e a romaría popular no Santiaguiño do Monte, que se levará a cabo o 25 de xullo –día grande dos festexos–. Outra das actividades máis destacadas, e que servirá un ano máis como peche das celebracións, é o desfile marítimo-fluvial en honor á figura de Rosalía de Castro.

A programación infantil e familiar tamén terá un gran protagonismo con actividades como xogos, unha festa de auga, varias funcións de teatro e espectáculos acrobáticos, que sorprenderán a pequenos e maiores. Na presentación da nova edición o alcalde, Anxo Arca, e a concelleira de Turismo e Festexos, Chus Campos, destacaron a «importancia da tradición nunha nunha das edicións máis diversas e completas».