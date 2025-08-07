La Xunta licita por 662.000 euros el proyecto para construir 78 viviendas públicas en Ames

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), ha licitado por un importe de 662.274 euros el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra, para la construcción de 78 viviendas de promoción pública en el municipio coruñés de Ames, concretamente en la zona de Agriños.

Estas viviendas, junto con garajes y trasteros, se edificarán en la parcela 1(S-15) de la Rúa Agriños, un terreno de 1.725 metros cuadrados que fue cedido gratuitamente por el Concello de Ames. El presupuesto estimado para la ejecución de las obras supera los 14,8 millones de euros.

La contratación ha sido publicada en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, que establece como fecha límite para la presentación de ofertas el próximo 5 de septiembre. Los adjudicatarios dispondrán de un plazo de cinco meses para la elaboración de los proyectos.

Esta actuación forma parte del objetivo del Gobierno gallego de incrementar el parque público de vivienda, con la meta de alcanzar 4.000 nuevas viviendas protegidas durante esta legislatura, de las cuales ya hay más de 2.800 en marcha en distintas fases de ejecución.

En total, la Xunta tiene previsto construir 218 viviendas públicas en Ames, repartidas entre las 78 proyectadas en Agriños y otras 140 en Galdrachán, ambas en terrenos cedidos por el Concello.