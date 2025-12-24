Nadal
A ludoteca do Nadal atópase en Vedra
A programación está pensada para sacar os sorrisos das familias
O Nadal continúa en Vedra cunha programación pensada para sacar os sorrisos das familias. Un dos eixos centrais destas datas é o Ludonadal 2025, que se desenvolve do 22 de decembro ao 7 de xaneiro. Durante este período non lectivo, a ludoteca municipal abre en horario de mañá, converténdose nun espazo de encontro e conciliación para as familias, agás nos días festivos, nos que permanecerá pechada.
A programación retómase o domingo 28 de decembro coa celebración do Concerto de Nadal da Banda de Música Santa Cruz de Ribadulla, ás 19.00 horas na Casa da Cultura de Santa Cruz. Un evento xa tradicional nestas datas que combina pezas clásicas do Nadal con composicións actuais e populares. A actuación estará dirixida polo mestre Alejandro Cimadevila
Xa o luns 29, ás 17.00 horas, será a presentación do libro infantil Sansón o último salmón no Centro Sociocultural de Vedra. O acto contará coa presenza do autor, Ramón Blanco Calvo, veciño de San Xián de Sales, e da ilustradora Teresa Tato Cabaleiro, de San Miguel de Sarandón. Esta actividade enmárcase no Programa de Voluntariado Interxeracional do Concello e incluirá o agasallo dun exemplar do libro a cada neno e nena asistente.
Ao día seguinte, o martes 30 de decembro, a música volverá ser protagonista cun espectáculo melódico infantil, O Xabi Longueirón, máis música, que terá lugar ás 12.00 horas no Centro Sociocultural de Vedra, cun formato participativo pensado para o público máis novo. A función trata de achegarlle á rapazada os contos da tradición oral galega a través do ritmo.
ESPECIAL NADAL 2025ESPECIAL NADAL 2025
Chegada dos Reis Magos
A programación pecharase o luns 5 de xaneiro coa visita dos Reis Magos a Vedra, que recibirán a cativada no Centro Sociocultural entre as 17.00 e as 19.00 horas. A recepción real contará con animación musical a cargo de Peque Disco Moc Moc, chocolatada e diversas sorpresas para a cativada, nunha tarde pensada para manter viva a ilusión horas antes da noite máis máxica do ano.
