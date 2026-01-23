FITUR 2026
Padrón aposta en Madrid polo turismo gastronómico
Ligado en gran medida coa tradición xacobea, Padrón é un dos concellos con máis historia de Galicia
Padrón é un destino turístico atractivo non só para peregrinos, senón tamén para os viaxeiros que buscan coñecer a rica cultura desta vila que foi fogar de importantes figuras literarias, como Rosalía de Castro e Camiló José Cela, ademais de presumir de múltiples lugares de interese.
Pola celebración de Fitur acudiron ao evento o alcalde padronés, Anxo Arca, acompañado da concelleira de Turismo, Chus Campos, para promocionar este histórico municipio como destino. Entre varios aspectos, presentaron xunto co director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, a 12ª edición das Xornadas da Lamprea, que se celebrarán o 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de marzo e nas que darán a coñecer a natureza deste exquisito produto local, así como das súas pesqueiras nas marxes do río Ulla.
Tamén presentaron a Ruta da Croqueta, un evento que terá lugar o 6 e 7 de febreiro e no que participarán 16 establecementos de hostalaría elaborando distintas receitas. Esta é unha proposta gastronómica pioneira en Galicia que leva o selo padronés.
Por outra banda, puxeron en valor a beleza especial do territorio por alzarse como gañador do certame Pueblos Mágicos de España 2026. Ademais, enxalzaron as renovacións das certificacións Q de calidade turística e S de sostibilidade turística.
