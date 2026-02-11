Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

Entroido 2026

Máis premios ca nunca no Gran Desfile de Negreira

Negreira comeza a contar os días para deixarse levar pola fantasía, a creatividade e a troula do Entroido

Un desfile anterior celebrado na vila dentro do Entroido de Negreira. | MARCOS MANTEIGA

Un desfile anterior celebrado na vila dentro do Entroido de Negreira. | MARCOS MANTEIGA

Iago Rodríguez

Negreira

O Entroido é unha das celebracións máis agardadas do ano e que converterá a vila nun gran escenario de música, cor e disfraces a mediados de febreiro. As Festas de Entroido 2026 do Concello de Negreira regresan cun programa intenso e pensado para todos os públicos, no que non faltarán grandes actuacións musicais, desfile, premios e propostas para a cativada.

A programación arrancará o venres 13 cunha noite que promete ser un dos primeiros grandes momentos do Entroido. A partir das 22.30 horas, a praza do Concello acollerá a actuación da recoñecida orquestra Olympus, que abrirá as festas por segundo ano consecutivo, acompañada dunha sesión de DJ para prolongar a festa ata ben entrada a madrugada.

Tras a noite inaugural, o sábado 14 de febreiro chegará o día grande do Entroido en Negreira, coa celebración do tradicional Desfile e Concurso de Carrozas e Comparsas. A concentración das agrupacións terá lugar desde as 16.00 horas no Campo da Feira, mentres que o inicio do desfile está previsto para as 17.00 horas. O percorrido discorrerá pola carreira de San Mauro, rúa da Cachurra, avenida das Brañas, rúa Rosalía de Castro, rúa Castelao e rematará na rúa do Carme, diante da Casa do Concello.

Abrirá o desfile a agrupación musical Le Tira del Aire e, unha vez rematado o percorrido, a festa continuará na praza do Concello coa actuación da orquestra Suavecito e dun DJ. Será neste mesmo emprazamento onde, arredor das 20.00 horas, se procederá á entrega de premios, cun reparto que superará os 5.000 euros, recoñecendo o esforzo, a orixinalidade e a posta en escena das carrozas e comparsas participantes.

Unha das principais novidades é o incremento das contías dos premios a grupos locais, que pasarán a ser de 300, 200 e 100 euros, respectivamente, para os tres primeiros. Por outra banda, as catro carrozas e comparsas máis creativas levarán 1.000, 500, 250 e 100 euros. Asemade, os grupos optan a 200, 150 e 100 euros.

Noticias relacionadas

Especial Entroido 2026

Especial Entroido 2026

Especial Entroido 2026

A programación completarase o luns 16 de febreiro cunha xornada especialmente pensada para os máis pequenos. A partir das 17.30 horas, o pavillón do colexio do Coto acollerá a Festa Infantil de Disfraces, cunha ampla oferta de actividades. Haberá animación musical a cargo do DJ Animus, xogos inchables, obradoiros de maquillaxe e un sorteo de agasallos entre toda a rapazada que acuda caracterizada, poñendo así o broche final a varios días nos que Negreira se converterá no reino da imaxinación e do Entroido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents