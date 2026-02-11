Entroido 2026
Val do Dubra mestura a maxia de circo e Entroido
Encherase de cor, purpurina, personaxes ficticios e máxicos para vivir un Entroido inesquecible e cargado de novidades.
A festa comezará este venres co tradicional desfile de escolares, no que participarán os estudantes do CPI de Bembibre e do CEIP Plurilingüe Xacinto Amigo Lera de Portomouro. Un percorrido de ilusión no que colocarán o meco feito pola Asociación Avante no balcón da Casa do Concello e rematará coa chega ao pavillón.
O día grande, o sábado, terá lugar o Desfile de Comparsas e Disfraces dende o Campo da Feira ata a Casa do Concello. Haberá tamén pasarrúas amenizado pola charanga Santa Compaña e concurso de disfraces, con premios individuais (de 50 a 150 euros), por parellas (de 80 a 200 euros) e a comparsas (de 300 a 900 euros).
Pola noite, os cativos bailarán coa charanga Santa Compaña. O encargado de animar a troula pola madrugada será DJ Ferre.
Circo para os pequenos
A última xornada do entroido, o martes 17, estará dedicada ao desfrute dos máis pequenos. A gran novidade será o espectáculo de música, humor, clown e circo Hoxe si! da compañía Sempre Arriba e con participación de Marta Iglesias. Esta é unha experiencia na que presenciarán piruetas increíbles ao ritmo da música, ao tempo que se fartan a rir cun humor desenfadado.
Especial Entroido 2026Especial Entroido 2026
A imaxinación non quedará aí, xa que o martes volverá haber desfile de disfraces. O momento máis esperado dos infantes chegará coa festa infantil animada por Animus. Por último, Val do Dubra despedirá un Entroido único e que nunca defrauda coa Queima do meco.
