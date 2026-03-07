Padrón recoñece o papel clave de oito veciñas
O Concello de Padrón vivirá con emoción o Día Internacinal da Muller preparando unha xornada de domingo centrada en recoñecer o impacto social, económico e cultural dun grupo de veciñas que simbolizan o esforzo silencioso e constante que sostén o benestar da vila e de moitas familias padronesas.
Os actos do 8 de marzo comezarán a partir das 18.30 horas, no auditorio municipal, coa lectura do manifesto institucional. A continuación, o público poderá gozar da actuación musical de Sheila Patricia, que achegará un toque artístico a unha tarde concibida para compartir e recoñecer.
Deseguido terá lugar un dos momentos máis especiais do programa: a entrega dos Premios Rumorosas. Estes galardóns recoñecerán a traxectoria de oito padronesas que, co seu esforzo diario e excelencia profesional e humana, se converteron en pezas clave do motor económico e social da localidade. A iniciativa enxalza perfís diversos que abarcan desde o comercio centenario e o compromiso social, ata a vangarda da investigación científica e o deporte. As homenaxeadas serán: Lola Paz, Amparo Costa, Anabel Rivas, Carmen Osorio, Catalina Pereira, María Teresa Blanco, Verónica Blanco e Eneida León.
Por outra banda, a vindeira actividade no marco do 8M celebrarase o venres 13 de marzo e estará centrada na exploración do patrimonio natural galego e a creación de comunidade. Consiste nunha excursión á Ribeira Sacra e prevese como un plan de convivencia pensada para compartir experiencias e fortalecer os vínculos entre mulleres. n
