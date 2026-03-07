Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día Internacional da Muller

Touro, Boqueixón e Vedra unen esforzos

O 8 de marzo unirá á veciñanza de Touro, Vedra e Boqueixón nun escenario de pasos firmes e voces compartidas.

Iago Rodríguez

Santiago

Os tres Concellos impulsan a andaina No Camiño da Igualdade polo Día Internacional da Muller, unha proposta colaborativa que mestura deporte e reivindicación para transformar a xornada nun punto de encontro arredor da igualdade real entre mulleres e homes.

A iniciativa consistirá nunha ruta circular e gratuíta de 15 quilómetros, de dificultade media, que este ano partirá e finalizará en Touro, concretamente na Casa do Concello. A saída está prevista entre as 9.30 e as 10.00 horas, nunha xornada que combinará deporte, convivencia e sensibilización social.

Desde o Concello destacan que esta andaina busca promover hábitos de vida saudables ao tempo que se reforza o compromiso colectivo coa igualdade real entre mulleres e homes. A camiñada percorrerá distintas paraxes do municipio, poñendo en valor a contorna natural de Touro nunha data tan sinalada como o 8M.

A actividade concluirá ás 14:00 horas co espectáculo Teatro pola Igualdade, un acto de clausura que servirá como broche final da xornada e que reforzará a mensaxe de concienciación a través da cultura.

No marco da programación vedresa polo 8M, hoxe impúlsase un emotivo acto de recoñecemento: Vedra é Muller. Un evento que acollerá o centro sociocultural do municipio ás 12.00 horas. Nesta edición, o recoñecemento estará dedicado a Lidia Maceira Brea, primeira funcionaria da Administración local do Concello de Vedra, destacando así o seu papel pioneiro e a súa contribución ao servizo público no municipio.

A continuación, o sábado 14 de marzo, o ximnasio Forte acollerá un curso de defensa persoal feminina. Esta é unha actividade organizada polo CIM de Boqueixón e impartida pola Escola Judo Club na que as veciñas de Boqueixón teñen preferencia en canto a ocupación das prazas.

