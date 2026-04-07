A Festa da Empanada pon o broche de ouro ás Feiras do Abril de Val do Dubra
No campo da festa de Bembibre tamén houbo degustacións de carne de vaca cachena e polbeira
Val do Dubra pechou este luns as súas tradicionais Feiras do Abril co día máis agardado das celebracións: a Festa da Empanada. Unha cita gastronómica que pon en valor a calidade dos produtos locais e a fonda tradición panadeira que atesoura o municipio, con este exquisito manxar galego como protagonista.
O campo da festa de Bembibre acolleu centos de visitantes de toda a comarca nunha edición que bateu récords. «Foi todo un éxito. Ao mediodía había arredor de setecentas persoas na carpa e vendemos 100 quilos de empanada, ata que se esgotou. A festa superou as cifras de anos anteriores», sinalou o alcalde, Diego Luís Díaz.
Coincidindo co mercado de primeiro de mes, a vila converteuse nun fervedoiro de veciños e turistas, que puideron entreterse botándolle unha ollada aos múltiples postos de artesanía ou degustar a receita estrela de Val do Dubra. «Esta circunstancia fai que sexa un día especial no calendario local», dixo o rexedor.
As dúas panadarías locais, Bembibre e Sarote, encargáronse de darlles de comer aos festeiros. Cada ración estaba composta por unha porción de cada casa. En canto aos recheos, a oferta non defraudou, con opcións de bacallau, atún, carne, zorza ou bacallau con pasas, entre outras.
Deste xeito, a vila pon en valor e dá a probar a receita máis típica da súa historia. «Esta celebración organízase desde antes do ano 2000 e cada ano vai sumando máis xente. A tradición non se perde», indica o rexedor de Val do Dubra.
Díaz vincula a fama desta receita coa excelencia da fariña coa que se elaboran as empanadas e do propio pan de Val do Dubra. «Teñen moita sona e iso é o que fai que sexan produtos moi cotizados nas nosas panadarías», sinala o mandatario.
Aínda que o principal atractivo da xornada foi a empanada, os comensais tamén fixeron oco para probar racións de carne de vaca cachena e polbo, acompañadas dun bo viño. Esta variada oferta non sería posible sen a colaboración dos dubreses para manter vivo este festexo tan arraigado. «As empresas locais axudan moito a dar a coñecer os nosos produtos», explica o alcalde.
Para clausurar por todo o alto as Feiras do Abril, o Dúo Matices encargouse de poñer a bailar os festeiros no campo da festa de Bembibre.
Val do Dubra pecha con esta tradicional Festa da Empanada unha das fins de semana máis animadas do seu calendario de lecer. O bo tempo desta Semana Santa serviu en bandexa unha oportunidade idónea para coñecer o municipio a fondo, tanto no aspecto cultural como no patrimonial. «Penso que toda persoa afeccionada á gastronomía galega debe vivir esta celebración e, se pode, completala facendo algunha das nosas rutas de sendeirismo», conclúe o rexedor dubrés. n
