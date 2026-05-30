ESPECIAL CAMPAMENTOS DE VERÁN 2026
Un verán de tirolina, kayak e bici: aventura en Galipark
A rapazada contará con monitorado as 24 horas e gozará dun feixe de actividades, das sesións de piscina e das reunións nocturnas
ECG
Unha semana para cambiar as pantallas polas tirolinas, as rutinas polas rutas en bicicleta e as noites na casa polas veladas compartidas. Esa é a proposta de Galipark para este verán, no que volverá organizar campamentos semanais durante os meses de xullo e agosto cun programa centrado na aventura, a convivencia e as actividades ao aire libre.
Os campamentos terán formato de estancia completa. A entrada en cada quenda realizarase os domingos a partir das 16.00 horas e a saída será o sábado seguinte antes das 12.00 horas. O prezo por semana é de 440 euros, con todo incluído: pensión completa con almorzo, comida, merenda e cea; monitorado as 24 horas; actividades multiaventura todos os días; veladas nocturnas; e seguro de responsabilidade civil e accidentes.
As quendas previstas son do 28 de xuño ao 4 de xullo, do 5 ao 11 de xullo, do 12 ao 18 de xullo, do 19 ao 25 de xullo, do 26 de xullo ao 1 de agosto, do 2 ao 8 de agosto, do 9 ao 15 de agosto e do 16 ao 22 de agosto.
A actividade desenvolverase con monitorado durante todo o día e tamén durante a noite, cunha ratio dun monitor por cada dez nenos. A estancia será en bungalows equipados con liteiras e taquillas. Cada bungalow ten capacidade para 12 participantes.
O programa de actividades inclúe tiro con arco, circuítos multiaventura, tirolinas, pontes colgantes, LaserTag, rutas en bicicleta, piscina, deslizador acuático, kayak e veladas nocturnas, entre outras propostas. O obxectivo é que a rapazada viva unha experiencia completa, con actividade física, contacto coa natureza, autonomía e convivencia todos os días da quenda.
ESPECIAL CAMPAMANTOS DE VERÁN 2026ESPECIAL CAMPAMANTOS DE VERÁN 2026
No apartado da alimentación, Galipark sinala que se adapta a calquera tipo de alerxia ou intolerancia alimentaria, adecuando o menú ás necesidades de cada caso.
Con esta proposta, Galipark busca ofrecer un campamento de verán no que a aventura poida formar parte de toda a experiencia. n
- La mayor orquesta de España, con un escenario más largo que un avión, aterriza a 1 hora de Santiago a principios de junio
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- La fórmula de un gigante lácteo con 40.000 vacas y 650 trabajadores para atraer mano de obra a las granjas: 'Nuestra cultura se puede aplicar en Galicia
- Un hombre borracho destroza la terraza de la Cervecería Estudiantil por no querer abonar una consumición al momento
- Casi 1.300 plazas para mayores en balnearios: diez días todo incluido por menos de 400 euros
- Los helicópteros más avanzados de las Fuerzas Armadas ultiman en Santiago su participación en el desfile militar de Vigo
- Santiago y sus alrededores acogen los rodajes de una película sobre la Galicia rural protagonizada por María Vázquez