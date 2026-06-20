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ESCAPADAS CON ENCANTO 2026

Dodro respira calma entre brañas, hórreos e pazos

É un destino idóneo para percorrer sen présas, gozando da natureza, o patrimonio popular, os miradoiros sobre o Ulla e os vestixios históricos

O Hórreo do Arco de Castro é unha das xoias patrimoniais de Dodro. | CEDIDA

O Hórreo do Arco de Castro é unha das xoias patrimoniais de Dodro. | CEDIDA

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Redacción

Dodro

Dodro é un deses lugares que invitan a baixar o ritmo. Situado no interior da provincia da Coruña, entre o val do Ulla e as portas da ría de Arousa, o municipio conserva unha paisaxe serena na que natureza, patrimonio e tradición conviven lonxe das masificacións. A tranquilidade das súas aldeas, os seus camiños e as súas brañas convérteno nun destino ideal para quen busca descubrir a Galicia máis auténtica sen présas.

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Nese percorrido destacan algunhas das xoias patrimoniais máis singulares do país, como o Hórreo do Arco de Castro, os conxuntos tradicionais de Imo, os pazos históricos de Lestrove, Hermida e Tarrío ou os numerosos cruceiros que salpican o territorio. O legado arqueolóxico tamén ten un papel destacado, con petróglifos da Idade do Bronce que testemuñan unha ocupación humana milenaria.

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Á riqueza cultural súmase unha contorna natural privilexiada. As Brañas de Laíño, unha das zonas húmidas máis extensas de Galicia, os miradoiros sobre o Ulla e as rutas de sendeirismo que percorren o municipio permiten descubrir unha paisaxe de grande valor ecolóxico e paisaxístico.

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