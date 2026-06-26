ESPECIAL DAS FESTAS DO SAN PEDRO DE SANTA COMBA 2026
A capital xalleira bótase á rúa para vivir o San Pedro por todo o alto
As celebracións prolongaranse ata o día 30 con verbenas, pasarrúas e actos relixiosos
Redacción
Santa Comba celebra por todo o alto unha nova edición das festas na honra de San Pedro, San Antonio e a Virxe do Carme, un programa que combina tradición, gastronomía popular, música e actividades festivas variadas.
As celebracións comezaron o martes 23 cunha gran sardiñada popular e a tradicional cacharela de San Xoán nunha noite que rematou coa verbena amenizada pola disco móbil CDC.
ESPECIAL FESTAS DO SAN PEDRO EN SANTA COMBA 2026ESPECIAL FESTAS DO SAN PEDRO EN SANTA COMBA 2026
A festa continúa hoxe venres 26. A programación arranca ás 21.30 horas cunha foliada organizada pola A.C. Axio Mouro e terá un dos seus momentos máis destacados co pregón, a partir das 22.30 horas, que este ano correrá a cargo de Gandeirías do Xallas. A primeira gran verbena das festas estará protagonizada pola orquestra La Fórmula e a Macro CDC.
Mañá sábado 27 chega unha das xornadas máis intensas do programa. A charanga Os Celtas animará as rúas desde a mañá e compartirá protagonismo na sesión vermú coa orquestra Fuego. Pola tarde haberá pasabares e, xa entrada a noite, a música volverá tomar o recinto festivo cunha verbena que reunirá sobre o escenario a Fuego, Panorama City e a disco móbil CDC.
O domingo 28 combinará os actos relixiosos coa animación de rúa. Tras a misa por toda a parroquia, os Cabezudos Papamoscas e Santa Combers percorrerán as rúas antes dunha longa xornada musical coa orquestra Los Españoles e a disco móbil Impacto, encargadas de amenizar a sesión vermú, o tardeo e a verbena.
O luns 29, día grande de San Pedro, arrancará cos pasarrúas do grupo de gaitas Santa Combers. Ás 13.00 horas celebrarase a misa solemne seguida da procesión, mentres que o grupo M-3 Show porá música á sesión vermú. Xa pola noite, compartirá cartel coa orquestra Finisterre nunha nova verbena.
As festas concluirán o martes 30 coa misa na honra de San Antonio e unha última sesión vermú amenizada polo trío Alborada, poñendo o broche final a varios días de celebración nos que Santa Comba será punto de encontro de veciños e visitantes.
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