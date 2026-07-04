Cita de Padrón y Arjonilla durante la Feria Medieval

La Feria Medieval de Padrón arrancó este viernes con la inauguración de un mercado con 90 puestos (incluyendo artesanía y antiguos oficios). La primera jornada trajo también una de las actividades más singulares de la programación: la cata de los aceites El Trovador, de Arjonilla –una delegación de 50 vecinos de este municipio hermanado llegó en peregrinación–, dirigida por la doctora Brígida Jiménez.

A lo largo del fin de semana,la villa se llenará de música, teatro, personajes fantásticos, malabares, magia y animación itinerante con los grupos Gaeloc, Mazmorra y Miracus, así como de las compañías La Nariz Roja, MocMoc y Pablo Méndez Performances.

Entre las propuestas más esperadas destacan los espectáculos de la compañía Pablo Méndez Performances. Así, el sábado 4, a las 23.00 horas, la Praza de Macías acogerá Quimera, una producción que combina magia, mitología, danza acrobática y una potente puesta en escena visual.

Y como colofón, el domingo a las 22.30 horas estará en el mismo escenario Fire Dragons, un espectáculo de fuego que ostenta el récord Guinness de la llamarada más larga del mundo. n