Recreación en Sar
Cita de Padrón y Arjonilla durante la Feria Medieval
Entre las propuestas más esperadas destacan los espectáculos de la compañía Pablo Méndez Performances.
La Feria Medieval de Padrón arrancó este viernes con la inauguración de un mercado con 90 puestos (incluyendo artesanía y antiguos oficios). La primera jornada trajo también una de las actividades más singulares de la programación: la cata de los aceites El Trovador, de Arjonilla –una delegación de 50 vecinos de este municipio hermanado llegó en peregrinación–, dirigida por la doctora Brígida Jiménez.
A lo largo del fin de semana,la villa se llenará de música, teatro, personajes fantásticos, malabares, magia y animación itinerante con los grupos Gaeloc, Mazmorra y Miracus, así como de las compañías La Nariz Roja, MocMoc y Pablo Méndez Performances.
Entre las propuestas más esperadas destacan los espectáculos de la compañía Pablo Méndez Performances. Así, el sábado 4, a las 23.00 horas, la Praza de Macías acogerá Quimera, una producción que combina magia, mitología, danza acrobática y una potente puesta en escena visual.
Y como colofón, el domingo a las 22.30 horas estará en el mismo escenario Fire Dragons, un espectáculo de fuego que ostenta el récord Guinness de la llamarada más larga del mundo. n
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