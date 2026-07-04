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Festival de bandas

Un fin de semana musical para Vedra en Santa Cruz

Festival de bandas, en Vedra

Festival de bandas, en Vedra / CEDIDA

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Iker Cotón

Vedra

Este fin de semana tendrá lugar en Santa Cruz de Ribadulla (Vedra) el XIII Festival de Bandas de Música do Patio, a tan solo 20 minutos de Santiago. Este sábado 4 tendrán lugar tres actuaciones musicales en el Pazo de Ortigueira a partir de las 19.00 horas.

La tarde estará amenizada por la Banda de Música Xuvenil de Barro, la Banda de Música Municipal da Estrada y, tocando en casa, la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla.

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Estas no son las únicas actuaciones programadas por el Concello de Vedra, ya que este jueves 2 tuvo lugar la actuación de Jesús Mogo Mera (exconcursante del programa A liga dos cantantes extraordinarios) en un concierto de verbena, además de la actuación de la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla. n

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