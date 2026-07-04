Festival de bandas
Un fin de semana musical para Vedra en Santa Cruz
Iker Cotón
Este fin de semana tendrá lugar en Santa Cruz de Ribadulla (Vedra) el XIII Festival de Bandas de Música do Patio, a tan solo 20 minutos de Santiago. Este sábado 4 tendrán lugar tres actuaciones musicales en el Pazo de Ortigueira a partir de las 19.00 horas.
La tarde estará amenizada por la Banda de Música Xuvenil de Barro, la Banda de Música Municipal da Estrada y, tocando en casa, la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla.
Estas no son las únicas actuaciones programadas por el Concello de Vedra, ya que este jueves 2 tuvo lugar la actuación de Jesús Mogo Mera (exconcursante del programa A liga dos cantantes extraordinarios) en un concierto de verbena, además de la actuación de la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla. n
- Borja Iglesias pone el broche al meme del hermano de Lamine Yamal al desvelar quién es 'la rubia de delante
- Oportunidad para ganaderos: la Xunta subasta 44 vacas rubias gallegas con precios de salida de 1.800 euros
- Netflix busca en Galicia figurantes para ‘Animal’: esto es lo que debes cumplir para participar en la tercera temporada
- «Nos salvamos de chiripa»: una familia 'gallega' de La Guaira en Santiago para la graduación de su hija cuando el doble terremoto arrasó su ciudad
- ¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago? Sanidade definirá el modelo de gestión
- El cultivo de arándanos se estanca en Galicia por la competencia foránea y los precios en origen: 'Si los intermediarios se quedan con el beneficio, la actividad no es rentable
- Un Ensanche con 130 persianas bajadas: de la desaparición de los locales más emblemáticos a un relevo que nunca llega
- Herido un operario tras sufrir un accidente laboral en Santiago: 'Volcó la máquina elevadora