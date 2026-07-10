La capital de Barcala celebra San Cristovo y Entroido de Verán con Azúcar Moreno
Este sábado llegará la procesión motorizada, y el día 25 Negreira Viva traerá ocio con Cristobaliño
Negreira vive estos días sus fiestas grandes en honor a San Cristovo, que se prolongan desde este jueves 9 de julio hasta el próximo domingo. Además, el día 25 la asociación Negreira Viva vuelve a poner en marcha una nueva edición del Entroido de Verán, con desfile, música y la actuación estelar de Azúcar Moreno.
Comenzando por la Festividad religiosa en honor a San Cristovo, en la capital municipal de Negreira, se prolongará desde el día 9 al 12 de julio. El jueves 9 la verbena incluyó a las orquestas Marbella y Capitol. Ya el viernes 10, comenzará el día de fiesta con pasacalles con el grupo Os Garuleiros. La orquesta New York y el grupo América SL animarán la verbena. Para el sábado 11, la jornada arrancará con pasacalles a cargo de el grupo de gaitas Os Garuleiros dando paso a la celebración de la misa a mediodía en el polideportivo, y a las 13.30 h., procesión motorizada de San Cristovo.
Negreira. Fiestas de Verano 2026Negreira. Fiestas de Verano 2026
Por la noche la verbena estará amenizada por la orquesta Finisterre y disco móvil Impacto con Dj Sony. Y el domingo 12, la Banda Ateneo recorrerán las calles de la villa.
Y, por otro lado, la Asociación Negreira Viva ultima un nuevo Entroido de Verán para el 25 de julio. El programa, que arrancará el 24 con las Cristolimpiadas en la piscina municipal, incluirá el 25 por la mañana Nicravisión junior, con playbacks y sesión vermú patrocinada por Lodeiros con Los Jinetes del Trópico, que volverán de noche. Ya a las 16.00 h., Festa da auga en el Campo da Feira patrocinada por Silvia Luján, con guerras de pistolas e hinchables . A las seis de la tarde comenzará el Gran desfile de disfraces de O Cristobaliño. Por la noche, nuevo concurso de playbacks Nicravisión y gran verbena, que va a incluir la gala estelar del conocido dúo Azúcar Moreno, y también con actuaciones en directo hasta la madrugada, a cargo de los citados Jinetes del Trópico más Fuego Lolita, LG1DO y DJ Bacardit.
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