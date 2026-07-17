Padrón. Festas do Santiaguiño do Monte 2026
Música, festa e tradición: Padrón vive o Santiaguiño
Hai nove xornadas de celebración e actividades para a cativada dende hoxe venres ata o domingo 25, rematando coa tradicional romaría
Iker Cotón
Padrón celebra estes días as súas festas máis agardadas: o Santiaguiño do Monte. Como xa é habitual na vila do Sar, as celebracións gañan días no calendario, estendéndose desde hoxe venres ata o domingo 25 de xullo. Artistas que representan o dinamismo da música galega contemporánea como Mondra, XMaseda e Kid Mount actuarán na vila padronesa, quentando os motores antes da tradicional romaría do Santiaguiño do Monte, que terá lugar o 25 de xullo, Día de Galicia.
Padrón. Festas do Santiaguiño do Monte 2026Padrón. Festas do Santiaguiño do Monte 2026
A programación estenderase ao longo de oito días con propostas pensadas para públicos de todas as idades. Concertos, espectáculos, actividades infantís e citas gastronómicas conforman un cartel que busca manter vivo o ambiente festivo na vila durante toda a semana, combinando novas iniciativas con actos que xa forman parte da identidade do Santiaguiño.
Chus Campos, concelleira de Festexos de Padrón, recalca a importancia desta mestura entre o tradicional e o contemporáneo: «Queríamos seguir mantendo o punto tradicional da propia festa, pero engadindo algúns matices máis modernos como o festival Ultreia que vai contar con tres xornadas». A concelleira fai fincapé na aposta de Padrón polos artistas emerxentes que fan música en galego para esta celebración, que coincide co Día de Galicia: «Nas festas do Santiaguiño é o momento no que máis apostamos por este tipo de artistas. Como cabeza de cartel está Mondra, que xa é, digamos, o artista máis importante ou o máis chamativo agora mesmo a nivel galego». A presenza de músicos da escena artística galega actual responde á vontade do Concello de dar visibilidade a proxectos que empregan o galego como lingua de creación.
Malia esta aposta do Concello pola música contemporánea, a tradición segue a ser a verdadeira protagonista e o día grande das celebracións será o 25 de xullo. As sardiñas e os bolos preñados non poden faltar: «Como vén sendo habitual, o Concello vai a agasallar a toda xente que que se queira quedar alí cunha gran sardiñada, acompañada de cachelos, pan de millo e bolos preñados. Ademais, os asistentes recibirán un sombreiro de palla moi apropiado para a festa».
A música tradicional será a protagonista da romaría, grazas aos «seis grupos folclóricos tocando polo monte durante toda a tarde». Ademais, celebrarase «unha festa infantil tamén no monte con inchables e cun DJ e con polvos Holi, unha celebración que xa se está instaurando».
Durante máis dunha semana, a música e as actividades para todos os públicos converterán a vila nun punto de encontro para veciños e visitantes, culminando o 25 de xullo cunha romería que, ano tras ano, mantén vivo o espírito do Santiaguiño do Monte. n
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