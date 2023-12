De la importancia de Galicia para Telefónica destaca el hecho de ser un referente para la conectividad de Movistar, tanto en fibra óptica como en banda ancha móvil. La pasada pandemia, no tan lejana en el tiempo, que mantuvo a la ciudadanía en sus hogares y con los movimientos restringidos, demostró la fortaleza de la red de infraestructuras de telecomunicaciones en las cuatro provincias. Durante los meses de confinamiento y los posteriores, Telefónica y su plantilla redoblaron los esfuerzos para que la red de telecomunicaciones mitigara los problemas creados por el COVID-19.

Sanidad, Educación, Seguridad, las relaciones de los ciudadanos con la Administración, empresas, los clientes en sus casas, etc., se apoyaron en las redes de Movistar e intentaron, en la medida de lo posible, que todo discurriera con cierta normalidad. Se multiplicó sustancialmente el tráfico de datos, tanto fijo como móvil, y las necesidades generadas provocaron que se acelerara la digitalización de empresas y hogares, un proceso en el que Telefónica y Movistar han sido y son partners fiables y de garantía.

En su política para que Galicia cuente con las mejores infraestructuras de telecomunicaciones ultrarrápidas, Telefónica ha realizado estos últimos años una inversión intensiva, con sus propios recursos y en una política de estrategias público- privadas, para conseguir que hoy la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) llegue a 1.865.000 unidades inmobiliarias (el 80% de todas las existentes en Galicia), a prácticamente el 100% en el caso de la red 4G y a más del 86% en la del 5G.

Además, recientemente Movistar ha anunciado una nueva revolución en la conectividad en el hogar con el lanzamiento de ‘Fibra FTTR Movistar’ (Fiber to the Room), que ofrece una mejora de las prestaciones hasta el último rincón de la casa. Este nuevo servicio, único en el mercado español gracias a la última tecnología en fibra óptica y WiFi, garantiza ultra conectividad en todas las estancias. El nuevo servicio, que no requiere de obras en casa, está disponible desde el 4 de diciembre en primicia para los ya clientes de miMovistar y Fusión de las comunidades de Madrid y Barcelona, pero se irá expandiendo gradualmente a Galicia y el resto del territorio nacional.

Las empresas gallegas se alinean también con Europa, y superan en algunos parámetros a la media española. Es el caso del acceso a Internet mediante banda ancha móvil mediante 3G o superior, que crece extraordinariamente en solo un año (el 9,5% más), y que alcanza ya al 87% de las empresas, el 4,2% más que la media española.

Todo este desarrollo tecnológico permite dar el servicio que demandan los clientes de Movistar. Con todos ellos estamos trabajando en sus procesos de digitalización (Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, Cloud, etc.). Los proyectos, entre otros, abarcan desde el hogar hasta la industria, sin olvidar la administración.

El último informe sobre la Sociedad Digital en España 2023 de Fundación Telefónica destaca el avance de la digitalización en Galicia gracias a las redes ultrarrápidas de fibra y móvil desplegadas en la comunidad. Así, según el citado estudio, Galicia ya está alineada con Europa en los principales ratios de conectividad y uso de Internet. El 97,5% de la población utiliza Internet de forma regular, solo medio punto por debajo de la media europea. Entre los menos de 10 a 15 años, el 95,6% utiliza Internet de forma regular, un 7% más que la media española, y crece significativamente (un 5,2% más que en 2021), los menores que tienen teléfono móvil, alcanzando el 63,9%.