Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en SantiagoCorreos O RestollalElecciones USCCarburantes GaliciaGuerra Oriente Medio
instagram

Los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Según el estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla” realizado por Ipsos, la gestión sanitaria obtiene un 3,7 sobre 10. Los habitantes de Ceuta y Melilla muestran desconfianza sobre las medidas adoptadas para mejorar su sistema sanitario, gestionado por INGESA, organismo que depende directamente del Ministerio de Sanidad.

Ipsos

Ipsos / Cedida

Según el estudio realizado por Ipsos “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”, los ciudadanos de ambas ciudades se declaran muy insatisfechos con la actuación del Gobierno central y otorgan un suspenso a su gestión sanitaria. Así lo explica Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos: “la gestión sanitaria obtiene una valoración media de 3,7 sobre 10 en ambas ciudades. Concretamente algo más de la mitad de la ciudadanía se declara insatisfecha con la gestion sanitaria

Tesseo: los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Tesseo: los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Cedido

Las listas de espera, la dificultad para conseguir consulta y el funcionamiento del sistema de citación se sitúan entre las principales barreras de acceso a los servicios sanitarios. Tanto en Ceuta como en Melilla, los ciudadanos muestran además una elevada desconfianza hacia las posibles soluciones. Además según explica Silvia Bravo: “El 58% no confía en que se estén adoptando medidas eficaces para reducir las listas de espera”

Noticias relacionadas

Unos resultados que reflejan un elevado nivel de desconfianza hacia la gestión sanitaria en ambas ciudades autónomas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  2. El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
  3. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  4. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
  5. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
  6. Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»
  7. El precio de la gasolina continúa subiendo y llenar el depósito ya supera los 100 euros en Santiago
  8. Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal

El 85% de los cirujanos del hospital de Vigo cesan la actividad voluntaria ante la «negativa» de la Xunta a negociar

El 85% de los cirujanos del hospital de Vigo cesan la actividad voluntaria ante la «negativa» de la Xunta a negociar

El Sindicato Labrego denuncia "insuficiencia" presupuestaria para las ayudas a la incorporación de jóvenes al agro

El Sindicato Labrego denuncia "insuficiencia" presupuestaria para las ayudas a la incorporación de jóvenes al agro

El hombre que vive con 400 tortugas en su jardín: “Las reconozco a todas y las llamo por su nombre”

El hombre que vive con 400 tortugas en su jardín: “Las reconozco a todas y las llamo por su nombre”

As forzas de seguridade coordínanse de cara á Semana Santa de Fisterra

As forzas de seguridade coordínanse de cara á Semana Santa de Fisterra

¿No sabes qué jugar después de Resident Evil Requiem? Aquí tienes 5 recomendaciones para continuar

Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026

Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
Tracking Pixel Contents