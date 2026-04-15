Empresas
Redexis nombra a Gonzalo Gómez Navarro CFO para reforzar su estructura financiera y su estrategia de transición energética
Fidel López Soria, CEO de la compañía, subraya que “la trayectoria de Gonzalo aportará una visión estratégica clave para fortalecer el posicionamiento financiero de Redexis en un contexto de transformación energética, fortaleciendo nuestras relaciones con nuestros stakeholders”
Redacción
Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas, ha nombrado a Gonzalo Gómez Navarro nuevo director financiero (Chief Financial Officer, CFO) de la compañía. Con esta incorporación, Redexis refuerza su Comité de Dirección y su estructura financiera en un momento clave para el sistema energético, marcado por el avance de los gases renovables y la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.
Gonzalo Gómez Navarro cuenta con una sólida trayectoria profesional de más de dos décadas en el ámbito financiero, combinando una amplia experiencia en el sector energético con un profundo conocimiento del entorno de inversión y financiación ligado a fondos internacionales. A lo largo de su carrera, ha desempeñado posiciones de máxima responsabilidad en compañías participadas por fondos de private equity, liderando áreas de planificación financiera, control de gestión, financiación corporativa, operaciones de inversión y relación con inversores.
Antes de su incorporación a Redexis, ocupó el cargo de director financiero (CFO) en Magnon Green Energy, compañía especializada en energías renovables y bioenergía, así como en Altamira Asset Management y Empark, plataformas de referencia en la gestión de activos inmobiliarios e infraestructuras. Más recientemente, fue CFO de Livensa Living, inversor y operador paneuropeo de residencias de estudiantes y alojamientos flexibles, donde participó en el desarrollo y consolidación del proyecto en el sur de Europa. Es licenciado en Economía, con especialización en Administración de Empresas y Finanzas, y cuenta con un MBA por INSEAD, escuela de negocios de referencia internacional.
Desde su nueva posición liderará la estrategia financiera de Redexis, con responsabilidad sobre la administración y planificación económico-financiera del grupo, el control financiero y de las compras, las relaciones con financiadores, inversores y otros stakeholders de la compañía, así como el apoyo a los planes estratégicos del grupo, en un contexto de impulso a la gestión de las infraestructuras energéticas, digitalización y al desarrollo de los gases renovables como eje clave para la descarbonización.
Para Fidel López Soria, CEO de Redexis, “la combinación de experiencia en el sector energético y en entornos de inversión institucional de Gonzalo le permitirá aportar una visión estratégica clave para fortalecer las relaciones con financiadores, inversores y agencias de rating, así como para optimizar la estructura financiera del grupo en un contexto de transformación y avance del modelo energético”.
La incorporación de Gonzalo Gómez Navarro es inmediata y se produce tras la salida de Borja Polo de la compañía en enero de 2026. Con ella se enmarca el compromiso de Redexis por fortalecer su gobierno corporativo y contar con un equipo directivo altamente cualificado para contribuir a un modelo energético más seguro, resiliente y descarbonizado.
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