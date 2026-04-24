The Ritz-Carlton Yacht Collection redefine el lujo en el mar y consolida su entrada en el mercado español de la mano de STARCLASS Cruceros

STARCLASS Cruceros, marca de referencia en cruceros de alta gama en España y Portugal, presenta en el mercado español The Ritz-Carlton Yacht Collection, la primera compañía hotelera de lujo que ha llevado su filosofía de servicio al mar. Con una flota de tres superyates —Evrima (2022), Ilma (2024) y Luminara (2025)—, itinerarios por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe, Asia-Pacífico, Alaska y Polinesia Francesa, y el reconocimiento histórico de Forbes Travel Guide como primer crucero Cinco Estrellas del mundo, la marca inaugura una categoría propia dentro del viaje de autor. STARCLASS Cruceros asume su representación estratégica en España y Portugal como partner de referencia para el cliente de alto poder adquisitivo.

Una marca, un legado, una nueva frontera

Con más de un siglo de historia como estándar mundial del lujo hotelero, The Ritz-Carlton se ha convertido en sinónimo de hospitalidad anticipatoria, discreción y atención al detalle. En 2022, la enseña cruzó por primera vez la frontera de la tierra firme para inaugurar su propio concepto de vida a bordo: The Ritz-Carlton Yacht Collection, la primera compañía hotelera de lujo que se adentra en la categoría de cruceros marítimos.

Lejos del modelo tradicional de gran buque, The Ritz-Carlton Yacht Collection nace con una premisa rupturista: trasladar al mar la esencia residencial, íntima y silenciosa de los resorts Ritz-Carlton, fusionándola con la libertad informal de la navegación en yate privado. El resultado es un híbrido inédito en la industria —hotel de lujo flotante y yate de autor a la vez— que ha reconfigurado el mapa del viaje de alta gama y ha encontrado en el cliente europeo, y muy particularmente en el español, un interlocutor natural.

The Ritz-Carlton Yacht Collection / Edgardo Contreras

El concepto: una nueva era del yachting lifestyle

The Ritz-Carlton Yacht Collection no ofrece cruceros: ofrece una nueva manera de habitar el mar. El concepto —denominado yachting lifestyle— se articula sobre cuatro ejes diferenciales: escala íntima, ritmo pausado, servicio anticipatorio y arquitectura residencial. Frente al crucero convencional, cuyo foco descansa en el tamaño del buque, el entretenimiento masivo y la rigidez de horarios, la marca propone itinerarios de entre siete y diez noches concebidos para explorar el destino con calma, con noches prolongadas en puerto, llegadas tardías y escalas en enclaves a los que los grandes buques no tienen acceso.

La diferencia se percibe desde el primer instante. Cada yate es un todo-suites, sin camarotes interiores, con terrazas privadas con vistas al mar en el 100 % de las acomodaciones. La ratio tripulación-huésped se aproxima a uno-a-uno, lo que permite un servicio personalizado que se acerca más al chárter privado que al crucero. No hay mesas asignadas, dress code rígido ni itinerarios cerrados: el pasajero diseña su propio ritmo, desde el desayuno en la suite hasta la cena de degustación con maridaje, pasando por el paddle surf desde la marina de popa o una excursión privada a medida en tierra.

Cada yate es un todo-suites / JACK HARDY

La flota: tres superyates, una misma filosofía

Evrima — El yate inaugural, botado en octubre de 2022, toma su nombre del término griego para «descubrimiento». Con 190 metros de eslora, 298 huéspedes y 149 suites, Evrima es la embarcación más íntima de la flota, capaz de atracar en enclaves exclusivos del Mediterráneo y el Caribe inaccesibles para buques de mayor calado —de Saint-Tropez a Saint-Barths—. Alberga cinco restaurantes, seis salones, un Ritz-Carlton Spa® con tratamientos 111SKIN y ESPA, y S.E.A., restaurante de alta gastronomía concebido por el chef Sven Elverfeld, del triestrellado Aqua en The Ritz-Carlton, Wolfsburg.

Ilma — Segundo superyate, botado en septiembre de 2024, cuyo nombre significa «agua» en maltés. Con 241 metros de eslora, 448 huéspedes y 224 suites —todas con terraza privada—, Ilma elevó los estándares de la categoría con cinco restaurantes, siete bares, bodega de vinos y una de las mayores ratios de espacio por huésped del mercado. En febrero de 2026, Forbes Travel Guide reconoció a Ilma como el primer crucero del mundo distinguido con la calificación Cinco Estrellas en los Star Awards 2026, un hito sin precedentes en la industria. Sus propuestas gastronómicas incluyen las firmas de los chefs Fabio Trabocchi (estrella Michelin) en Seta Su Ilma y Michael Mina (premio James Beard) en Beach House.

Luminara — Tercer y más reciente superyate de la flota, botado en julio de 2025, cuyo nombre evoca la «luz» en su raíz latina. Con 241 metros de eslora, 452 huéspedes y 226 suites, Luminara introduce una Suite Residencial de nueva generación, zonas de piscina ampliadas, un concepto de Oriente Medio del chef Michael Mina en Beach House y el Art Bar, salón-refugio que al caer la tarde se transforma en un espacio de jazz en directo y coctelería de autor. Durante su temporada inaugural ha protagonizado las primeras rutas de la marca por Alaska y Asia-Pacífico.

Un santuario en el mar: las suites

Independientemente de la categoría elegida, cada pasajero disfruta de una experiencia personalizada gracias a la figura del Embajador de Suite, dedicado a anticiparse a cualquier necesidad. Las características comunes que definen nuestra flota incluyen:

Exclusividad Exterior: Amplia terraza privada con vistas directas al océano en todas las suites.

Confort Personalizado: Sistema de cama King de lujo, ropa de cama y baño personalizada, y selección de almohadas hipoalergénicas.

Detalles de Bienvenida: Botella de champagne fría a la llegada y minibar aprovisionado según las preferencias individuales de los pasajeros.

Tecnología y Servicio: Wi-Fi Premium, televisión digital, cafetera espresso, servicio en suite las 24 horas y enchufes internacionales con carga USB.

Suites: Evrima

A bordo del Evrima, la oferta de suites destaca por su versatilidad y su conexión con el entorno marino. A continuación se detallan las categorías principales:

The Owner's Suites: 93 m2 de superficie interior y 58,3 m2 de terraza. Incluye jacuzzi privado, zona de estar/comedor y doble baño.

Loft Suites: 54,5 m2 de superficie interior y 7 m2 de terraza. Diseño innovador en dos plantas con acceso dual.

Grand Suites: 53 m2 de superficie interior y 11 m2 de terraza. Dispone de doble vestidor y baño con doble lavabo y bañera.

View Suites: 50,5 m2 de superficie interior y 11,4 m2 de terraza. Cuenta con ventanales del suelo al techo para vistas panorámicas.

Signature Suites: 39 m2 de superficie interior y 10,6 m2 de terraza. Equilibrio perfecto entre espacio y confort náutico.

Terrace Suites: 26 m2 de superficie interior y 7 m2 de terraza. Ofrece flexibilidad para convertir suites en estancias ampliadas.

Suite Evrima / JACK HARDY

Ilma y Luminara: la nueva era

Los yates Ilma y Luminara elevan la propuesta de espacio, ofreciendo algunas de las suites más grandes y lujosas en el sector de los cruceros de lujo.

The Owner's Suites: Con casi 100 m2 de interior y otros 100 m2 de terraza, estas suites son auténticas residencias marítimas que incluyen jacuzzi y ducha exterior.

Concierge y Residential Suites: Espacios que superan los 70 m2 interiores, diseñados para estancias prolongadas con vestidores y amplias zonas sociales para los pasajeros.

Ilma y Luminara Suites: Categorías exclusivas de cada barco que priorizan la luz natural y el flujo entre el dormitorio y la zona de estar.

Grand y Signature Suites: Espacios optimizados con baños de doble lavabo, bañeras separadas y terrazas de generosas dimensiones que invitan a la contemplación del océano.

Además de las view suites, signatura suites y terrace suites como en Evrima.

Experiencia a bordo: diseño, gastronomía y bienestar

La experiencia a bordo se concibe como una prolongación natural de la hospitalidad Ritz-Carlton en tierra. Cada suite, asistida por un Embajador de Suite personal, incorpora sistema de cama king-size a medida, amenidades de baño premium, albornoces y pantuflas individualizadas, minibar aprovisionado según las preferencias del cliente, botella de champagne de bienvenida, televisor de pantalla plana, máquina de espresso con café y tés de cortesía y Wi-Fi Premium complementario en todo el yate.

La propuesta gastronómica, uno de los pilares de la marca, reúne hasta siete espacios diferenciados por yate, todos incluidos en la tarifa salvo las experiencias de degustación firmadas por chefs con reconocimiento internacional. Mistral acerca la cocina mediterránea; Memorī y Haesu Bit exploran el sudeste asiático contemporáneo; Tides y Azur ofrecen menús estacionales de inspiración regional; y The Grill, Beach House y los diferentes bares y humidores completan un repertorio que convierte cada día en una cata abierta.

El bienestar se articula en torno al Ritz-Carlton Spa®, con tratamientos de las firmas ESPA, 111SKIN y Pisterzi; un Fitness Studio equipado con tecnología Technogym; piscina infinita con vistas al horizonte; y la marina de popa retráctil, punto de acceso directo al mar para la práctica de paddle surf, kayak, snorkel, Seabob o electric foiling. El diseño interior, firmado por estudios como AD Associates (Londres), Aivan (Helsinki) y Chapi Design Luxury Division (Toronto), apuesta por una estética residencial, cálida y atemporal, que difumina la frontera entre interior y exterior.

El bienestar se articula en torno al Ritz-Carlton Spa® / Edgardo Contreras

Itinerarios y destinos: slow travel de autor

La filosofía de los itinerarios se alinea con el movimiento del slow travel: travesías moderadas en distancia, noches prolongadas en puerto y escalas en enclaves cuidadosamente seleccionados. La flota navega por seis grandes regiones —Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe y Centroamérica, Asia-Pacífico, Alaska y Polinesia Francesa y Mares del Sur—, con especial protagonismo del Mediterráneo occidental en las temporadas de verano y del Caribe en invierno.

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Atardecer a bordo / Edgardo Contreras

El programa de verano 2026 incorpora 44 nuevas rutas a bordo de Evrima e Ilma, con seis puertos de estreno —entre ellos A Coruña, como puerta del Camino de Santiago, y Waterford, Londres (Greenwich), Turku, Opatija y Naxos—. Para el invierno 2027-2028, la marca ha anunciado más de 60 travesías por Asia-Pacífico, Caribe y Pacífico Sur, con 14 puertos inéditos. El verano 2027 Luminara llega por primera vez a Alaska, combinando cuatro travesías por Asia y dos cruces transoceánicos.