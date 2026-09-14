Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FurtivismoCastaña híbdridaJosé Manuel López TuñasA Merced de ConxoBorja Verea
instagram

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Los clientes podrán encontrar frutas y verduras o pescado fresco, entre un 15% y 25% más bajos, entre otras categorías que incluyen una amplia selección de básicos del día a día, frescos, congelados, despensa, cuidado personal, y hogar

Amazon Fresh

Amazon Fresh / Amazon

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

-

Amazon Fresh, el supermercado online de Amazon disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Guadalajara y alrededores, ha bajado el precio de miles de productos coincidiendo con la vuelta a la rutina de septiembre. Con esta bajada de precios, que abarca frescos, congelados, artículos de despensa —incluyendo opciones sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, BIO, ECO y de origen vegetal—, básicos de limpieza, higiene personal, productos para mascotas y hogar.

“En septiembre se reorganizan los menús, se llena la nevera y se reponen los básicos necesarios para hacer frente a la recta final del año. Queremos que nuestros clientes sepan que en Amazon Fresh van a encontrar miles de productos a igual o mejor precio que en otras tiendas para que volver a la rutina no suponga un esfuerzo extra para su bolsillo. Comparamos y contrastamos precios todo el año para que nuestros clientes puedan comprar con confianza y sin gastar de más”, afirma David Torrejón, responsable de Amazon Fresh en España.

Entre las bajadas de precios en Fresh, destacamos bajadas de más de un 25% en frutas y verduras, más de un 15% en pescado fresco, más de un 10% en carne y pollo; o más de un 10% en bebidas. Todo esto, supone un ahorro medio de un 10% en la cesta de la compra semanal.

Cómo funciona: compra flexible con entrega a domicilio

Amazon Fresh permite hacer la compra en la web o app de Amazon desde cualquier lugar —casa, trabajo o el transporte público— y elegir una franja de entrega de dos horas, los siete días de la semana. Los clientes pueden recibir el pedido el mismo día (según disponibilidad) o programarlo con antelación. Esta opción permite adaptar el servicio a distintas necesidades, tanto para quienes buscan recibir la compra el mismo día, según disponibilidad, como para quienes prefieren programarla con antelación y organizarse con más margen.

Más formas de ahorrar

Junto a la bajada de precios que tendrá lugar a partir de septiembre, Amazon Fresh ofrece descuentos y ofertas semanales en una amplia selección de productos para seguir ayudando a los clientes a ahorrar durante todo el año. El catálogo incluye grandes marcas nacionales e internacionales (Coca-Cola, Danone, La Sirena, Mahou, Häagen-Dazs, Central Lechera Asturiana) marcas nacionales (La Sirena, Mahou, Central Lechera Asturiana), marcas locales (La Finca, Felix Palacios) y productos de la marca propia “by Amazon”. Actualmente, más de 17.000 pymes españolas venden en Amazon —más del 60% de los artículos vendidos provienen de vendedores externos— y algunas lo hacen a través de Amazon Fresh.

Una compra adaptada a cada rutina, cómoda y flexible

Amazon Fresh permite recibir el pedido en el propio domicilio o enviarlo directamente a familiares y personas cercanas. Así, los clientes pueden preparar una compra para sus padres, para hijos que estudian fuera o para cualquier persona que necesite apoyo con la compra semanal, seleccionando simplemente la dirección de entrega del destinatario.

Esta opción permite resolver distintas necesidades sin desplazamientos, desde ayudar a una persona mayor con productos básicos hasta enviar alimentos y esenciales del hogar a quienes viven en otra ciudad. Amazon Fresh ofrece una experiencia de supermercado online pensada para adaptarse a distintos momentos, hogares y formas de organizar el día a día.

Herramientas para facilitar y planificar las compras

El servicio también está diseñado para hacer cada pedido más sencillo. Los productos adquiridos quedan registrados en la cuenta del cliente, lo que permite consultar y volver a comprar los productos más habituales y de compras anteriores. Además, Amazon Fresh ofrece sugerencias basadas en el historial de compra para ayudar a recordar productos esenciales.

Los clientes también pueden utilizar herramientas que agilizan el proceso, como la posibilidad de seleccionar productos frecuentes y añadirlos automáticamente a la cesta según la periodicidad con la que los necesiten, o la opción ‘día de la compra’, que permite programar el día de la semana y la franja horaria en la que quieren recibir su pedido. Además, con la llegada de Alexa+, actualmente disponible en Acceso Anticipado, los clientes cuentan con un asistente personal en la cocina: pueden indicar sus preferencias y los ingredientes que tienen a mano para recibir sugerencias de recetas, adaptar cantidades, sustituir ingredientes si es necesario y añadir a la lista de la compra aquellos que falten, todo ello usando solo la voz.

Noticias relacionadas

Además, los clientes Prime disfrutan de ventajas exclusivas como gastos de envío más bajos y envíos gratuitos según disponibilidad. Visita Amazon.es/fresh para consultar fácilmente la disponibilidad del servicio en el código postal elegido, así como los costes de envío y pedido mínimo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llegan de Gran Canaria con sus dos hijos de 3 y 4 años para hacer el Camino tras una depresión y acaban siendo 'el aliento' de otros peregrinos
  2. Muere ahogado en una playa de O Grove Carlos Nieves, histórico concejal del PSOE de Santiago que estuvo 24 años en Raxoi
  3. Fallece el exalcalde de Negreira José Manuel López Tuñas
  4. La ruta favorita de Jesús Calleja para desconectar en Galicia: aldeas prerromanas y naturaleza a más de 1.000 metros de altura
  5. Pierde la vida un motorista en Carnota al salirse de vía a la altura de As Paxareiras
  6. La preocupación de una orquesta gallega por el futuro de las verbenas: «¿De qué sirve el relevo generacional si no hay público?»
  7. Gonzalo Míguez, profesor de Física Atmosférica en la USC: 'Si cambia el clima, tendrá que cambiar nuestra forma de cultivar
  8. Beatriz Romero, intérprete de signos de Rozalén, en Santiago: 'Cada vez más personas sordas se interesan por la música»

María Lago esíxelle á Conselleira de Política Social “unha solución urxente á falta de persoal na Escola Infantil de Muros”

María Lago esíxelle á Conselleira de Política Social “unha solución urxente á falta de persoal na Escola Infantil de Muros”

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Santa Minia de Brión 2026: Luar na Lubre, Olympus y Finisterre en la primera edición como Fiesta de Interés Turístico de Galicia

Santa Minia de Brión 2026: Luar na Lubre, Olympus y Finisterre en la primera edición como Fiesta de Interés Turístico de Galicia

La industria cárnica lleva a los sindicatos ante la Audiencia Nacional por el bloqueo del convenio que se aplica en Galicia: “Incumplen su deber de negociar de buena fe”

La industria cárnica lleva a los sindicatos ante la Audiencia Nacional por el bloqueo del convenio que se aplica en Galicia: “Incumplen su deber de negociar de buena fe”

Producir leche puede costar hasta cinco céntimos más por litro en Galicia

Producir leche puede costar hasta cinco céntimos más por litro en Galicia

O BNG reclama unha execución coordinada da ampliación do polígono e da circunvalación de Carballo

O BNG reclama unha execución coordinada da ampliación do polígono e da circunvalación de Carballo

Dos jóvenes acaban en el hospital tras sufrir violentas agresiones en las fiestas de A Mercé de Conxo

Dos jóvenes acaban en el hospital tras sufrir violentas agresiones en las fiestas de A Mercé de Conxo
Tracking Pixel Contents