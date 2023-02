A Asociación Cultural da Filloa de Lestedo e o Concello de Boqueixón convocaron a terceira edición do concurso de fotografía dixital Filloarte, que se desenvolverá a través do Facebook da Festa da Filloa de Lestedo e da conta oficial de Instagram. As persoas interesadas en participar teñen ata as 23.59 horas do 17 de febreiro para enviar un máximo de dúas fotos ao enderezo festadafilloadelestedo@gmail.com coa lenda Filloarte ou Filloa de Lestedo 2023 no asunto do correo, achegando datos de contacto e títulos das imaxes. En canto á temática, as imaxes deberán recoller aspectos ou momentos relacionados cas filloas, como a elaboración, as presentacións empratadas, a creatividade, etc. Só poden aparecer imaxes de filloas ou da súa creación, non persoas identificables. Con todas as enviadas crearase un álbum que será publicado o 18 de febreiro nas citadas contas de Facebok e Instagram. Abrirase entón ata o día 24 un período de votación. Un xurado profesional designará un primeiro e un segundo premio. O xurado popular, a través dos seus Gústame, escollerá outro primeiro e outro segundo premio. Os dous primeiros premios consisten en vales de 150 € para canxear por unha noite nunha cabana de María Manuela Enoturismo de Boqueixón, e os dous segundos, en vales de 100 € para canxear por unha cea no Restaurante O Balado.