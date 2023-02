La portavoz del Partido Popular de Melide, Dalia García, considera “esperpéntica” la decisión del Concello de retirar los nidos de cigüeña de la torre de la iglesia parroquial de San Pedro, una actuación que, según la edil popular, “roza la ilegalidad”.

“Os traballos de retirada fixéronse tarde, mal e arrastras”, explica, para añadir al respecto que “deberan facerse mentres as aves non retornasen para a cría e as parellas de cegoña xa tiñan aniñado o pasado mes de decembro”.

En este sentido, la portavoz popular dijo que el nido no se trasladó a otro lugar próximo, “como é preceptivo, e procedeuse á súa destrución coa conseguinte consecuencia para o hábitat destas aves”.

Según el PP, el permiso para retirar estos nidos obliga a colocar elementos disuasorios, “toda vez que foi concedido nos termos de perigosidade para os bens e persoas ante a localización do mesmo, xusto na torre da igrexa parroquial de San Pedro, paso obrigado para os veciños e tamén para os peregrinos, en pleno Camiño Primitivo”.

“Cando as cousas se fan mal ocorren estas cousas; as aves non tardaron 24 horas en iniciar a reconstrución do seu niño; por unha parte, debería poñerse un elemento disuasorio (ben sexa auditivo ou material) e, por outra, a retirada tería que terse feito moito antes do retorno das aves, e non agora. E, de retirarse hoxe, debería trasladarse o niño a un lugar adecuado; pola contra, esta actuación queda en nada”, afirmó asimismo Dalia García.