CLUN (Cooperativa Rural Galega), con sede no concello de Ames, recibiu a visita de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, organización homóloga a Agaca (Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias). Esta asociación de cooperativas autonómica busca coñecer os modelos de cooperativismo que hai en Galicia, amosando especial interese na experiencia de Clun como exemplo de integración de diferentes entidades nunha gran cooperativa. A asociación manchega representa, defende e fomenta o cooperativismo agroalimentario castelán-manchego desde hai máis de tres décadas. Os seus principais sectores son o viño, aceite, cultivos herbáceos, allo, melón e sandía, froitas de óso, hortalizas, champiñóns e fungos, a gandaría e a produción ecolóxica. E na actualidade aglutina a 456 cooperativas da rexión. Asistiron os membros do seu Consello Reitor e do seu equipo de dirección, entre eles o seu presidente, Ángel Villafranca; e o seu director xeral, Juan Miguel del Real. Durante o encontro interveu Ángel Miranda, director da división agrogandeira de Clun, que explicou cal foi o proceso de integración das distintas delegacións que hoxe conforman a cooperativa: Feiraco (Ames), Melisanto (Melide) e Os Irmandiños (Ribadeo). Na súa intervención salientou “o modelo cada vez máis produtivo das gandeirías galegas”, ao tempo que se referiu aos novos retos destas como é caso da contratación de persoas.